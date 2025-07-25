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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰院會談投票所異動引盧秀燕不滿　行政院：不該無端指控

▲▼卓榮泰主持行政院院會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰主持行政院院會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免投票將在明日登場，但近來傳出有地方投開票所地點變更，且位置詭異如有空地、洗車場等，行政院長卓榮泰昨特別在院會提示中選會，對於選務異動要公開說明，但此舉引發台中市長盧秀燕批是造謠。對此，行政院發言人李慧芝今（25日）表示疑惑、遺憾，盧市長雖請假未參加院會，但台中市代表全程參與，即便是盧市長還在請假，台中市副市長也該向盧市長如實匯報院會狀況，不應該導致盧市長的無端謠言式指控。

李慧芝表示，由於中選會在昨日院會中報告有關部分投開票所異動情形，卓院長因而就選務工作做出三點提示，第一，請中選會要求各地方選委會加強說明，提醒國人檢視投票通知單上所列投開票地點是否與過往相同，此外中選會應提醒國人預先了解前往新投開票所之路線。

第二，希望地方政府或地方選委會主動協助，針對投開票所變更區域，於原投票所地點提供具體指引，協助民眾能在最短時間內改前往新投票所。第三，針對設置於不適當地點之投開票所，應確實記錄，作為檢討日後設置投開票所地點的依據。

李慧芝強調，在昨日的院會上，卓院長並未提到任何縣市，不理解台中市盧秀燕市長為何對號入座、更做出莫名指控，尤其盧市長請假並未出席行政院院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧市長還在請假期間，台中市副市長也應該及時向盧市長完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧市長誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。

李慧芝指出，根據中選會報告，這次的確有部分投開票所異動，而不論選舉或罷免，都是民主程序及國人參政權利的行使，應一視同仁，同時所有選務作業均應公平、公正，也因此卓院長請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會亦應事前做好更多規劃與充分說明，積極避免各項爭議產生，讓每一位國人均能迅速且便利的行使公民權利，力求選務工作公正辦理。

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