快訊／全家開出11組發票大獎！45元買咖啡就中千萬　幸運門市曝光

▲全家開出11組發票大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出114年5月-6月期統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期開出11組發票大獎，其中有8位消費者花費百元內就幸運中獎，開獎店舖遍及台北、新北、基隆、台中、彰化、嘉義、台南等地。

全家表示，這期「特別獎1000萬元」開出2組，獎落「全家」新營國道北店、台中金大益店，其中一位幸運兒僅花費45元購買Let’s Café大杯經典美式，另一位則花費190元購買FMC鹼性離子水等飲品，就抱走千萬獎金。

「特獎200萬元」開出2組，獎落於「全家」中和員科店、新生南路店，幸運得主最低僅花費32元，於友善食光優惠時段購買minimore可可脆皮泡芙，就將200萬大獎抱回家。

「頭獎20萬元」則有7位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」基隆情人湖店、新廣州店、中和景明店、蘆竹南竹店、國館捷運站店、員林新育英店及嘉義龍興店，最低僅花費18元購買飲品就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含Let’s Café大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式、藍莓夾心土司、茶葉蛋、夯馬鈴薯及夯番麥等商品。

▼全家114年5月-6月期統一發票開出大獎。（圖／業者提供）

另為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供「專屬百萬元獎」，這期全家共開出4組，分別位於：潭子矽品店、桃園新北埔店、新光醫院店及嘉義車站店；中獎發票購買品項包含茶飲、泡麵、氣泡水及牛奶等商品，幸運得主最低僅消費15元，就幸運抱走100萬大獎。

▼全家114年5月-6月期雲端發票大獎。（圖／業者提供）

▼統一發票5、6月獎號出爐。（圖／社群中心）