快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬　幸運門市曝

▲7-11開出多組發票大獎。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

財政部今（25）日開出114年5月-6月期統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出4張1000萬特別獎、1張200萬特獎、4張雲端發票專屬獎100萬，共有9名幸運兒。其中一位超級幸運兒只花20元就中1千萬元，200萬特獎幸運兒則只花75元。

7-ELEVEN統計，這期有4位消費者獲得1千萬大獎，一人在新北市板橋區的英海門市花53元購買零食；一人在桃園市龍潭區的同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；一人在新北市永和區的北福門市花20元購買統一麥香紅茶、統一麥香奶茶；一人在新竹市東區的青草湖門市花100元購買飲料、CITY CAFE。

還有一位獲得200萬特獎，獲獎者在新北市新店區的新矽谷門市，花75元購買泡麵就中獎。

另有4名雲端發票專屬獎100萬得主，一人在桃園市蘆竹區的湖門市花15元購買統一麥香紅茶；一人在新竹市東區的明泰科技門市花88元購買鮮食、CITY CAFE；一人在宜蘭縣宜蘭市的省宜門市花241元買統一麵包、飲品、生活用品、購物袋；一人在苗栗縣銅鑼鄉的銅鑼門市花29元買飲品。

▼統一超商公布最新一期2025年5~6月發票中獎名單。（圖／業者提供，點圖可放大）

7-ELEVEN也提醒，2025年3-4月期尚有14.8萬張、總計超過5500萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年9月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5-10%回饋。

▲7-11響應財政部雲端發票政策，會員可透過OPENPOINT APP 載具抽獎。（圖／業者提供）

此外積極響應財政部雲端發票政策，7-11 透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動，創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數。

存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

▼統一發票5、6月獎號出爐。（圖／社群中心）