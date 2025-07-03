發票獎金被砍？財部：刪18.5億預算「少了360萬個中獎組」

▲財政部指出因預算遭刪減，少發360萬個中獎號碼。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

財政部2日表示，儘管今年統一發票給獎經費遭刪減並部分凍結，但經專案報告解凍後，5至12月將每期增開70萬組雲端發票500元獎，共計增加280萬個中獎機會，不過原本依法編列預算時，全年預估最多可加開650萬組，因預算遭刪減18.5億元後，實際僅能加開約290萬組，等於少了360萬個中獎機會。

根據財政部說明，今年初在編列114年度預算時，依據全國營業稅收入的3%預算原則，核列「統一發票給獎及推行」經費共187.75億元，其中用於發票獎金的委辦費為184.85億元，較去年增加35億元，原本這筆增額將用於加開更多雲端發票獎項，不料遭立法院刪減10%、即18.5億元，另有30%經費凍結，導致無法全額支應原規劃。

雖然預算遭砍，但在專案報告通過後，財政部決定自5月起至年底，每期雲端發票500元獎由245萬組增至315萬組。官員坦言，中獎發票兌領率有升高趨勢，因此保守調整每期加開70萬組，未來將視經費執行情況「滾動式檢討」，以保障民眾權益。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨立委王鴻薇先前質疑，財政部今年初指稱在野黨刪預算會「剝奪民眾小確幸」，如今卻能照常增開獎項，是「自己打自己臉」，即便扣除18.5億元，統一發票相關經費仍比去年多出約16.5億元，質疑民進黨當時是為了操作罷免才「大造謠」。

王鴻薇也提到，根據事實查核中心當時數據，預算縮減並未嚴重影響發票兌獎便利性，如今財政部證實每期增開70萬組，更顯當初批評是過度渲染，痛批「政府沒被癱瘓，補助也沒少」，相關說法如今已經一一破功。

根據財政部資料，近年全國統一發票開立張數穩定成長，從2021年的95億張增至去年的105億張，預估今年仍會增加，營業稅收入同步成長。財政部表示，會持續爭取經費以擴大中獎機會，推動發票電子化政策，同時兼顧財政紀律與民眾期待。