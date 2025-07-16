路跑做公益！統一發票盃10／26高雄開跑　完跑再抽東京來回機票

▲統一發票盃開放報名！3公里休閒組捐3張發票就能免費參賽 。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

深受跑友喜愛的「統一發票盃」路跑活動，今年已邁入第16年，今年將於10月26日在高雄港7號碼頭開跑。活動分為半馬組3000名、挑戰組3000名及休閒組6000名，其中休閒組只要捐3張發票就能免費參賽，即日起開放網路報名。

高雄國稅局指出，「統一發票盃」路跑活動過去15年在全台舉辦56場，吸引近68萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元。希望藉由全民參與的路跑活動匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，推廣雲端發票及行動支付，落實節能減碳政策，也希望透過發票的募集，匯集民眾的愛心，幫助弱勢族群。

國稅局指出，今年路跑活動網路報名期間自即日起至8月28日，或額滿為止，21公里半馬組及10公里挑戰組分別酌收報名費400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金。3公里休閒組只要捐贈今年9-10月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費報名參加。

▲高雄國稅局局長翁培祐說明賽事規劃。（圖／記者許宥孺翻攝）



國稅局表示，賽道會經過愛河沿岸、內惟藝術中心、中都濕地公園、高雄夢時代中心、光榮碼頭、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區等高雄著名地標，充分展現高雄港都的現代魅力與文化風采，沿途補給站也將提供多樣特色美食為跑者應援。

國稅局表示，參賽者完跑後除了可兌換完跑禮外，活動會場還有抽獎活動，特別獎將抽出長榮航空高雄至東京雙人來回機票，頭獎則是iPhone 16 128G，還有GARMIN智慧腕錶、氣炸烤箱、微波爐、美腿機等。