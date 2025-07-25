佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒、長皮疹

▲屈公病的主要傳染媒介為蚊子。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省佛山市的屈公病（孔肯雅熱）疫情進一步擴大，截至24日下午，確診病例已累積至3645例，均為輕症病例。

據佛山市官方公布的數據，確診病例大多集中在順德區，目前已累計報告3317例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮。

禪城區、南海區也有不少確診病例，分別為178例、141例。三水區、高明區則有零星病例，分別為6例、3例。

據陸媒《封面新聞》報導，一名確診的女患者表示，她19日下午在公司不慎被斑蚊叮咬，當天下班回家後，隱約感到被叮咬處產生持續的痛癢，患處出現小紅點。

女患者說，隔天下午，她發現自己的手腳出現皮疹，「我一開始以為是過敏，沒太注意，過了兩小時，皮疹範圍擴大。」此時，女患者才開始緊張，「量了體溫，是37.5℃，立即前往醫院，然後就確診了。」

女患者還說，她發燒持續了約一天，半有關節疼痛，但隨著治療起效，身上的皮疹和關節痛逐漸消退或減弱，目前已趨於穩定，待檢測結果變為陰性、經醫生判定後即可出院。

順德區第三人民醫院呼吸感染科主任萬水春表示，目前，該院每日新增300張病床用於收治屈公病患者，「發燒、皮疹、關節痛，是感染屈公病的典型症狀，但有些患者可能是三個症狀都有，也有可能只有其中兩個，但目前所有患者均為輕症，沒有出現重症。」