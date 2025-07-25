　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒、長皮疹

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

▲屈公病的主要傳染媒介為蚊子。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省佛山市的屈公病（孔肯雅熱）疫情進一步擴大，截至24日下午，確診病例已累積至3645例，均為輕症病例。

據佛山市官方公布的數據，確診病例大多集中在順德區，目前已累計報告3317例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮。

禪城區、南海區也有不少確診病例，分別為178例、141例。三水區、高明區則有零星病例，分別為6例、3例。

據陸媒《封面新聞》報導，一名確診的女患者表示，她19日下午在公司不慎被斑蚊叮咬，當天下班回家後，隱約感到被叮咬處產生持續的痛癢，患處出現小紅點。

女患者說，隔天下午，她發現自己的手腳出現皮疹，「我一開始以為是過敏，沒太注意，過了兩小時，皮疹範圍擴大。」此時，女患者才開始緊張，「量了體溫，是37.5℃，立即前往醫院，然後就確診了。」

女患者還說，她發燒持續了約一天，半有關節疼痛，但隨著治療起效，身上的皮疹和關節痛逐漸消退或減弱，目前已趨於穩定，待檢測結果變為陰性、經醫生判定後即可出院。

順德區第三人民醫院呼吸感染科主任萬水春表示，目前，該院每日新增300張病床用於收治屈公病患者，「發燒、皮疹、關節痛，是感染屈公病的典型症狀，但有些患者可能是三個症狀都有，也有可能只有其中兩個，但目前所有患者均為輕症，沒有出現重症。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男大生遭輾斃全身變形　校方哀痛：將發畢業證書
國光客運欠銀行團逾20億　擬停駛14條路線
快訊／酸侯友宜「逃漏稅包租公」　高嘉瑜挨告2罪名結局出爐
快訊／汐止行政中心墜樓！1男從8F墜落
全台最大星巴克爆滿！　首日湧人潮
警告年輕人「牢飯都不用錢」　陳玉珍檢舉罷團返鄉專車涉賄選
輾斃男大生！肇事駕駛現身　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面
快訊／千萬號碼來了！　5、6月統一發票開獎
國立大學爆性侵　助理教授硬上2次：只是需要1個性伴侶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒、長皮疹

黃循財會見劉建超　強調深化中新民間合作重要性

香港國安處懸賞通緝19人　涉境外籌組顛覆組織「香港議會」

陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命　悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

影／摸腿又牽手！　外國女網紅「惡搞」大陸陌生男性

王寧首曝新款「彩色LABUBU」10月上架　粉絲嘆：黃牛已蓄勢待發

陸國防部「最資深」發言人晉升少將　吳謙出任駐埃及使館國防武官

陸女孩應徵董事長助理　誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

歐盟主席馮德萊恩訪中　與李強一同主持中歐企業家座談會

世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【大雨也擋不住】罷團造勢破5萬人　冒雨力挺齊聚凱道

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒、長皮疹

黃循財會見劉建超　強調深化中新民間合作重要性

香港國安處懸賞通緝19人　涉境外籌組顛覆組織「香港議會」

陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命　悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

影／摸腿又牽手！　外國女網紅「惡搞」大陸陌生男性

王寧首曝新款「彩色LABUBU」10月上架　粉絲嘆：黃牛已蓄勢待發

陸國防部「最資深」發言人晉升少將　吳謙出任駐埃及使館國防武官

陸女孩應徵董事長助理　誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

歐盟主席馮德萊恩訪中　與李強一同主持中歐企業家座談會

世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

快訊／救護車送婦就醫！遭小貨車高速碰撞　警消救出3人

加油要快！　下周油價估漲0.2元

男大生遭砂石車輾斃全身變形　長榮大學哀痛回應：將發畢業證書

國光客運擬停駛14條虧損路線　公路局：6條先整併

2025陸劇黑馬！25歲甜美女星「看屍體變化圖鑑」拍完首場戲做惡夢

柯建銘等22綠委否決2大法官　游盈隆：賴總統面子原來並沒那麼重要

官網更新農場排名！11台將入列　4人有望本季升上大聯盟

懷孕7月「彎腰一舉動」肚劇痛！醫揭驚人真相 洪詩憂：每次都來得很突然

這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開

罷團晚會10萬人上凱道　林佳龍：7月26日是屬於公民的日子

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

大陸熱門新聞

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

泡泡瑪特在美提告711販售盜版LABUBU

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

世大運搶賀電風波！ 中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命 悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部回應

泡泡瑪特創辦人：希望Labub成為百年IP

陸國防部「最資深」發言人晉升少將

又將掀搶購潮！新款「彩色LABUBU」首曝光

更多熱門

相關新聞

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人 轄內村莊要求村民晚間同時點蚊香

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人 轄內村莊要求村民晚間同時點蚊香

廣東省佛山市各區最新通報顯示，自8日監測發現首例基孔肯雅熱病例以來，截至22日止，佛山市已有5區報告發現基孔肯雅熱患者，累計病例達3195例，主要集中在順德區。面對來勢洶洶的疫情，佛山順德區莘村昨（23）日急發通知，要求7000戶村民在晚間18時一同點上蚊香，欲藉此避免感染群體持續擴大。

雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

多國屈公病激增！疾管署提升9國旅遊疫情建議

多國屈公病激增！疾管署提升9國旅遊疫情建議

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

關鍵字：

屈公病疫情確診佛山廣東基孔肯雅熱

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

跑車男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

百萬YouTuber「提前回台灣了」

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

50%當選卻被25%罷掉？黃暐瀚：為何支持者消失

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面