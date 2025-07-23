　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

▲白線斑蚊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白線斑蚊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸佛山近日出現基孔肯雅熱疫情，已出現2658例輕症確診，同時，世界衛生組織（WHO）昨（22）日也向全球提出示警，要格外注意防疫，防範大規模爆發，這也使外界擔憂「基孔肯雅熱」是會否出現全球規模的疫情，這疾病會出現何種症狀？同時，該如何讓民眾加強預警防範。

▲透過斑蚊傳播的「基孔肯亞熱」在廣東佛山造成疫情。（圖／CFP）

▲透過斑蚊傳播的「基孔肯亞熱」在廣東佛山造成疫情。（圖／CFP）

《新華社》報導，世界衛生組織蟲媒病毒小組負責人迪亞娜·阿爾瓦雷斯表示，目前已有119個國家和地區發現基孔肯雅病毒傳播情況，約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險，而且可能出現大範圍疫情，給衛生系統帶來壓力。

根據香港衛生署的專刊顯示，基孔肯雅熱是一種經雌性斑蚊叮咬後傳播的傳染病，曾在非洲、亞洲、歐洲、美洲及印度洋、太平洋群島等地廣泛流行。患者感染後通常出現高燒、劇烈關節痛。

該傳染病名「基孔肯雅」源自非洲馬孔德語，意指「因疼痛而彎腰的姿態」，患者感染後，其餘常見症狀還包括肌肉痛、頭痛、噁心、疲倦與皮膚出疹，雖然，大部分病例屬自限性且可痊癒，但少數患者的關節痛可能持續數月甚至數年。

基孔肯雅熱潛伏期為2至12天，通常為3至8天，主要透過帶有病毒的雌性斑蚊傳播。當病媒蚊叮咬患者後，再叮咬他人便可能傳播病毒，以白天為主要叮咬時段，高峰集中於清晨與傍晚。

「基孔肯雅熱」治療方式以緩解症狀為主，包括退燒、止痛及補充水分等。值得注意的是，新生兒、年長者與慢性病患者較易出現重症或罕見併發症，例如眼、心臟與神經問題，感染後通常可獲得免疫力，不易再次感染。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付
貪警每月收賄12萬！無業妻狂刷卡...371萬財產來源不明
17歲高中女路旁遭性侵　被電線勒頸、磚塊敲頭
范斯高明後天最接近「北部防大雨」　2情況不排除發海警
遭爆罵大小S！吳宗憲喊冤「我是說黃子佼」　預告開直播：太離譜
快訊／台中行人遭輾血流一地　宣告不治
機械車位奪命畫面曝！二寶爸抱1歲兒墜落　妻目擊崩潰
棄微軟千萬年薪回台！台大正妹教授表態「大罷免大成功」
國光39歲乘客死亡！　坐在車頭第一排

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

道路成一片汪洋！濟南大暴雨致2死10失聯　居民嘆：人都站不穩

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池　3分鐘完成「續命」行動

「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

保全提早1小時到班竟猝死！公司認定不算工傷：不是上班時間

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情　確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

陸廣電總局禁「抗日神劇」　杜絕「我方超人敵方弱智」幼稚化劇情

道路成一片汪洋！濟南大暴雨致2死10失聯　居民嘆：人都站不穩

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池　3分鐘完成「續命」行動

「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

保全提早1小時到班竟猝死！公司認定不算工傷：不是上班時間

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情　確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

訪問／世界最美Nana殺爆《全知》美出新高度　李敏鎬：美貌天生的

8月來台韓星超過30組！　想幫誰應援？快來FansWorld粉絲窩票選

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯喝不夠還能加

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

出國玩「少1物」被拒絕入境！　旅遊達人：尤其是獨旅客

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

終於加盟湖人！悍將史馬特感謝唐西奇招攬　喊話球隊沒上限

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！醫院遇大屠殺　滿地腐屍

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

布魯斯威利「失語又失智」　幾乎無法說話、閱讀、走路

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

大陸熱門新聞

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」...業者哀號

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫確診癌症晚期

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

保全提早1小時到班竟猝死！公司：不是上班時間

商場玩「真人CS」　陸18歲少年摔死

糞水事件　陸公安刑拘一名造謠網友

更多熱門

相關新聞

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

廣東佛山近期出現大規模基孔肯雅熱疫情，截至7月21日，順德、南海、禪城、三水四區累計通報確診病例達2658例，病例皆為輕症，主要集中在順德區樂從、北滘、陳村等鎮街。據悉，基孔肯雅熱是透過斑蚊傳播，與登革熱的傳播途徑相同，引起大陸衛生單位高度重視。

丹娜絲風災增6起類鼻疽「2人死亡」

丹娜絲風災增6起類鼻疽「2人死亡」

守護消防最前線！恆大捐3.4萬片口罩助南市防疫再升級

守護消防最前線！恆大捐3.4萬片口罩助南市防疫再升級

疾管署悼高國晉「新冠重症守護者」：陪伴我們走過艱難時刻

疾管署悼高國晉「新冠重症守護者」：陪伴我們走過艱難時刻

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例

關鍵字：

基孔肯雅熱疫情防疫斑蚊傳染病登革熱WHO

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面