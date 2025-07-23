「基孔肯雅熱」是什麼？　世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

▲白線斑蚊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸佛山近日出現基孔肯雅熱疫情，已出現2658例輕症確診，同時，世界衛生組織（WHO）昨（22）日也向全球提出示警，要格外注意防疫，防範大規模爆發，這也使外界擔憂「基孔肯雅熱」是會否出現全球規模的疫情，這疾病會出現何種症狀？同時，該如何讓民眾加強預警防範。

▲透過斑蚊傳播的「基孔肯亞熱」在廣東佛山造成疫情。（圖／CFP）

《新華社》報導，世界衛生組織蟲媒病毒小組負責人迪亞娜·阿爾瓦雷斯表示，目前已有119個國家和地區發現基孔肯雅病毒傳播情況，約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險，而且可能出現大範圍疫情，給衛生系統帶來壓力。

根據香港衛生署的專刊顯示，基孔肯雅熱是一種經雌性斑蚊叮咬後傳播的傳染病，曾在非洲、亞洲、歐洲、美洲及印度洋、太平洋群島等地廣泛流行。患者感染後通常出現高燒、劇烈關節痛。

該傳染病名「基孔肯雅」源自非洲馬孔德語，意指「因疼痛而彎腰的姿態」，患者感染後，其餘常見症狀還包括肌肉痛、頭痛、噁心、疲倦與皮膚出疹，雖然，大部分病例屬自限性且可痊癒，但少數患者的關節痛可能持續數月甚至數年。

基孔肯雅熱潛伏期為2至12天，通常為3至8天，主要透過帶有病毒的雌性斑蚊傳播。當病媒蚊叮咬患者後，再叮咬他人便可能傳播病毒，以白天為主要叮咬時段，高峰集中於清晨與傍晚。

「基孔肯雅熱」治療方式以緩解症狀為主，包括退燒、止痛及補充水分等。值得注意的是，新生兒、年長者與慢性病患者較易出現重症或罕見併發症，例如眼、心臟與神經問題，感染後通常可獲得免疫力，不易再次感染。