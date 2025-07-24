佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人　一村莊要求村民晚間同時點蚊香

▲透過斑蚊傳播的「基孔肯雅熱」在廣東佛山造成疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東省佛山市各區最新通報顯示，自8日監測發現首例基孔肯雅熱病例以來，截至22日止，佛山市已有5區報告發現基孔肯雅熱患者，累計病例達3195例，主要集中在順德區。面對來勢洶洶的疫情，佛山順德區莘村昨（23）日急發通知，要求7000戶村民在晚間18時一同點上蚊香，欲藉此避免感染群體持續擴大。

▲傳播「基孔肯雅熱」的埃及斑蚊和白線斑蚊。（圖／翻攝光明網）

《紅星新聞》報導，近期，廣東省佛山市順德區發生輸入引起的基孔肯雅熱疫情，國家疾控局近日派出工作組赴佛山現場指導，國家疾控局相關負責人表示，廣東省基孔肯雅熱疫情仍處在高位平台期，疫情形勢還相當嚴峻。

為進一步防止蚊媒傳播病菌，莘村村民委員會發出通知稱，請全體村民配合於下午6點一起在家中點燃蚊香，同時，村委將安排戶外消殺同步進行，共同做好殺蚊滅蚊行動。

此前，世衛組織（WHO）已發出警示稱，目前已有119個國家和地區發現基孔肯雅病毒傳播情況，約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險，而且可能出現大範圍疫情，給衛生系統帶來壓力。

大陸國家疾控局副局長孫陽表示，廣東省佛山市要整合各方資源，打好疫情殲滅戰；順德區要抓住疫情集中的形勢，集中力量遏制疫情擴散，「已經出現病例輸入的地市，要及時採取果斷措施防止出現新的聚集性疫情暴發；還未發生疫情的地區，要未雨綢繆，加強培訓工作，提高基層醫務人員鑒別診斷能力，早發現、早診斷、早救治、早處置。」