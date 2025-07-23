廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情　確診人數2658例...傳播源同登革熱

▲佛山樂從醫院收治的「基孔肯雅熱」病患。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山近期出現大規模基孔肯雅熱疫情，截至7月21日，順德、南海、禪城、三水四區累計通報確診病例達2658例，病例皆為輕症，主要集中在順德區樂從、北滘、陳村等鎮街。據悉，基孔肯雅熱是透過斑蚊傳播，與登革熱的傳播途徑相同，引起大陸衛生單位高度重視。

▲透過斑蚊傳播的「基孔肯雅熱」在廣東佛山造成疫情。（圖／CFP）

《佛山市順德區衛生健康局通報》指出，截至2025年7月21日，順德區累計報告基孔肯雅熱確診病例2471例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，均為輕症病例。

佛山市南海區衛生健康局通報，當地累計84例，集中於桂城街道；禪城區則累計100例，分布在石灣、張槎、祖廟等街道；三水區通報3例，出現在西南街道與大塘鎮，以上皆為輕症。當地疾管部門已展開防疫應對，提醒民眾加強個人防護，避免蚊蟲叮咬。

世界衛生組織（WHO）昨（22）日發出警報，提醒各國提前準備、避免基孔肯雅熱疫情大規模擴散。WHO指出，目前已有119個國家和地區出現基孔肯雅病毒傳播，約550萬人面臨風險，若防控不力，可能對公共衛生系統造成重大壓力。

根據WHO數據顯示，約20年前，基孔肯雅熱曾在印度洋地區大規模暴發，影響約50萬人，常見症狀包括高燒、關節痛與疲勞，雖少見但仍可能導致死亡。今（2025）年以來，法國留尼旺島、印度、孟加拉等地均出現廣泛傳播，歐洲部分國家也通報輸入性病例甚至本土感染，顯示疫情擴散風險仍在增加。