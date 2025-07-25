藍白二度封殺大法官　吳思瑤批政治操作：同意與否不是划拳比大小

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院會今（25日）將進行司法院大法官人事同意權案投票表決，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，全數封殺或只放行1、2位都是政治算計、帶風向，對外漂白沒有杯葛同意權行使。她強調大法官同意權行使不應該是划拳比大小，反對也要清楚說明，藍白若說出不理由，就是單純數字遊戲打轉，本質是上政治操作。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決，賴遂於今年3月再提名新人選，包括蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7人。立法院全院委員會14日已結束該人事案審查，朝野黨團昨協商確定，25日院會不進行國是論壇，在報告事項結束後就進行大法官人事同意權案投票。

針對民進黨團投票意向，黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，民進黨團支持總統提名的大法官人選，當然希望投票能順利圓滿，也期待第二次同意權同意權行使能夠回到立院職責本身，這已經是第二次行使同意權，兩次加起來延宕各100天，大法官也因為立院行使延宕造成運作不順暢窘境。

吳思瑤提到，今天更關注的是明天大罷免投票，希望在關鍵倒數24小時，台灣民主不容外部干預，有任何違反法治、暴力事件發生。最後24小時，各陣營最後衝刺，都要尊重不同意見者的表達。更要提醒，這24小時內，不要再發生中共介入罷免投票的任何作為，不管是認知作戰、國共再聯手操作抹黑訊息，倒數24小時都要守住台灣公民所彰顯的正義、民主最後防線。

吳思瑤說，大法官同意權的票沒有投出來前，都不清楚最終結果，依憲法行使職權是立院職責，兩次提名被延宕各100天，憲法法庭運作已窒礙難行，不管藍白黨團要投下贊成或反對票，是兩黨的權利會予以尊重，但真切希望憲法法庭恢復運作，這是立法院權利職責，立法院不應無限上綱、延宕，或造成憲法法庭難以運作。

吳思瑤補充，今日同意權有7名大法官被提名人，不管封殺或放行1至2位，都是政治算計。以放行1至2位來帶風向，對外漂白沒有杯葛同意權行使。放行1至2位都是在野黨政治策略、操作，不是真切回應恢復憲法法庭的順遂運作。目前都是在諜對諜，不曉得藍白最終投票意向，但民進黨團要再次喊話，希望今日能順利完成投票，恢復憲法法庭正常運作。大法官同意權行使不應該是以數字1、2、3，不是划拳、比數字、比大小，反對也要清楚說明，藍白若說出不理由，就是單純數字遊戲打轉，本質上政治操作。