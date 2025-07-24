從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎　用愛教出希望

▲台南市仁德文賢國中黃鴻儒、後壁國中方燕玲與仁德幼稚園石素瑜獲肯定，與玉山國小童軍團隊一同展現教育風範。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

用心灌溉，終能芬芳四溢，教育部日前公佈「2025年全國杏壇芬芳獎」得獎名單，台南市再傳捷報！今年共3名教育工作者與1個學校團隊獲獎，分別是仁德文賢國中黃鴻儒老師、後壁國中教練方燕玲、仁德幼稚園園長石素瑜，以及玉山國小的玉山藝嵐愛文童軍教育團隊，這些教育現場實踐者，把愛與知識一點一滴灌進孩子心田。

市長黃偉哲表示，每一位獲獎者背後都有一段動人的教育故事，他們不只是教書的老師，更是孩子人生路上的陪伴者與點燈人。這份榮耀不只是對個人或團隊的肯定，更是對台南市教育推動成果的見證。

教育局長鄭新輝補充指出，今年杏壇芬芳獎全國僅13位國中組、6位幼兒園組及10個團體入選，台南即佔4席，令人驕傲。獲獎者涵蓋從幼兒教育到青少年運動，甚至跨域山林童軍教育，充分展現台南教育的多元與深度。

在個人組部分，黃鴻儒老師執教20年仍初心不改，他認為「教育是一段人與人互相感動的旅程」，總是在課堂中營造快樂學習氛圍，鼓勵學生勇敢挑戰、相信自己。

後壁國中的方燕玲教練則堅持將生活紀律融入運動訓練中，重視孩子的學業、品格與身心發展，「教孩子比贏比賽更重要」是她不變的信念。

仁德幼稚園的園長石素瑜，長年致力於幼兒教育紮根，重視每位孩子的差異與潛力，以溫柔與專業建立孩子的學習自信，成為孩子心中值得依靠的大人。

團體獎由玉山國小的童軍教育團隊獲得，他們結合社區資源，打造山林生態教室，推動「大自然IEP壯遊小狼計畫」，不只是玩遊戲，而是在山野中學習解決問題，讓孩子在自然中培養品格與國際觀，也讓教育回歸生活、回歸真實。

教育局表示，教育部國教署後續將舉辦表揚典禮，頒發獎座與收錄事蹟至《杏壇芬芳錄》專輯，讓更多師生與家長看見教育現場的溫度，也期待這份精神繼續延續，在台南這片土地開出更多希望的花。