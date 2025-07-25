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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雞排妹：罷免是人民的權利　告訴低估民意的政黨「你不適任！」

▲罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，鄭家純宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭家純宣講。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨，仍湧入大批人潮，約晚間8時許，中山南路已封路。雞排妹鄭家純致詞時表示，罷免運動不是為了報復，是民主政治中重要且正常的權利，當代議政治出現偏差，人民就可以站出來告訴他們你不適任，透過罷免終結國會亂象，向強烈低估民意的政黨，表達台灣人民的意志，對藍白權力的傲慢，最有力的反擊就是出門投下罷免。

▲罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，鄭家純宣講。（圖／記者李毓康攝）

鄭家純表示，很榮幸跟各位一起守護台灣民主自由，曾經和我們站在一起的人，有人站在對立面、有人去了土城，在座各位仍然堅定不移，好多次都願意站上街頭繼續守護台灣，我們不孤單，這條路上看見許多新面孔、新聲音，願意將政治帶到生活、遍地開花。

鄭家純指出，這幾天大家都有看到百工百業挺罷免活動，看到來自各界的人展現對台灣的關心與愛，你們就是台灣的未來，行動讓我們看見很大的改變，好多年前連要去投票都不敢說，現在可以大聲說要投給誰，11年前她被警告評論政治會沒工作，現在百工百業都願意表達立場，不畏懼打壓。

鄭家純說明，去年五月國民黨和民眾黨通過國會擴權，讓立委洩密也沒有罰則的狀況下，向私人公司索取機密資料，為了反對這種粗暴行為，我們多了一個暱稱叫青鳥，去年五月絕望的低氣壓下，青鳥讓我們看見希望，自由沒有辦法透過血脈傳給下一代，而是要透過每一代人的警覺跟捍衛。

鄭家純強調，每一刻都在書寫歷史，每個人轉發訊息、寫下連署書、拉票，都是在實踐台灣民主自由，我們知道手中的每一票都有意義，罷免運動不是為了報復，是民主政治中重要且正常的權利，當代議政治出現偏差，人民就可以站出來告訴他們你不適任，用制度淘汰他們。

鄭家純表示，感謝這幾個月來，風吹日曬雨淋仍尋求罷免書的志工們，請給自己一個最大的掌聲，沒有你們不可能有今天、不可能有32案罷免案成立，透過罷免終結國會亂象，無論結果如何，我們都是強烈向低估民意的政黨，表達台灣人民的意志。

鄭家純也批評，藍白兩黨太多荒腔走板行為，對國家財政破壞、對法律無視、對主權貶低，這些都是權力的傲慢，最有力的反擊就是出門投下罷免。在台灣民主史上寫下新的一頁。未來可以告訴別人，我們有站出來，這是公民社會在民主體制下把國家拉回正軌。

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