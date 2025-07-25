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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要童子賢下午3點前向花蓮人道歉！　傅崐萁：7000萬捐款縣府沒收到

▲▼立法院國民黨團總召傅崐萁受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲立法院國民黨團總召傅崐萁受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者崔至雲／台北報導

和碩董事長童子賢日前自曝，原想捐款給花蓮，卻遭花蓮縣政府「繞一手」，更稱縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款，引發花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁不滿，24日雙雙對童提告。童後續則公布受捐單位名單，強調他講的話都有所本；傅崐萁今（25日）反擊表示，童子賢言論是對花蓮縣民、團隊與志工的「莫大侮辱與踐踏」，童自稱2018年曾捐7000萬元，但縣政府根本沒有收到，質疑其說法「完全不是事實」，並要求童於今下午3點前向花蓮人民道歉，否則將不撤告。

傅崐萁指出，童子賢過去曾自曝賴清德邀其出任行政院長，這種行為本就「極不適當」，「等同認為自己高於當時閣揆」。他強調，花蓮人歷經多次地震，捐款制度早有明確流程。2018年大地震後，善款委員會由張善政擔任委員，成員包括慈濟醫院院長、東華大學校長、四位大律師、中國時報社長與災民代表，所有善款運用皆須經委員會通過，從來不是像童子賢所說「要繞一圈」，完全不是事實。

傅崐萁強調，花蓮縣政府一向都不希望透過縣政府，因為會有太多行政流程卡住，所以包括慈濟、台電都是直接對災民，從以前到現在都是這樣，童子賢要擁抱賴清德大腿，要做賴友友，要當側翼也要先做功課，花蓮縣政府向來都是會避嫌，不會去擔任善款委員會相關的事物，他們都希望社會NGO都可以直接進行，花蓮縣政府現在在蓋的中繼屋，也是由社會NGO來興建。

傅崐萁更質疑，童稱2018年捐7000萬給花蓮，但根本沒有這筆款項，當時最大捐款人是郭台銘6000萬元，童子賢說捐4500萬，但縣府沒收到，就算是捐100塊，善款委員會也會寄出掛號感謝函，大額捐款還會專人送交感謝狀，當時已發現這件事，顧及童的顏面沒說，沒想到他現在為了擁抱綠友友，反而自己爆料。

傅也表示，童公布的24家受捐單位名單，未標示金額與時間，無從確認是否為地震善款。更指出童一邊聲稱「不能直接捐學校」，卻又將款項捐給3所學校，自打嘴巴，「證明他自己說謊，自證其罪」、「童子賢要做賴友友、當綠側翼，也要先把功課做好。」
 

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