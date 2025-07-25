傅崐萁喊「沒收到捐款」要求道歉　童子賢現身親回：本著良心就好

記者劉昌松／台北報導

和碩科技董事長童子賢支持罷免花蓮立委傅崐萁，並指控花蓮縣政府2018年地震後，施壓民間賑災善款須經縣府轉贈，傅崐萁25日強調根本沒收到童子賢所說的地震捐款，要求道歉。童子賢回應表示，為什麼全台有上百個賑災專戶，只查2個就說沒有捐款，「這個很讓人家困惑」，「我們就本著良心就好了」。

▲童子賢25日受邀到最高檢精英講座演講。（圖／記者劉昌松攝）

童子賢25日上午依既定行程到最高檢察署參與「產業發展與世界局勢」座談時，一下車就被大批媒體包圍，對於傅崐萁表示，2018年沒收到和碩賑災捐款，童子賢第一句就是「這是政治上習慣混淆，我已經在媒體公布了1張1千萬的捐款，怎麼會1塊錢都沒有收到呢，接著有500萬的善款，也是花蓮縣社會局救災專戶。」

童子賢表示，他個人在2018年對整個台灣的公益捐款，不包含文學家島嶼寫作、食物銀行等，就捐款1億3660萬，另外對花蓮地震的捐助，有5千多萬，「他所謂故意去找衛福部專戶沒找到…全台灣有上百個戶頭在協助賑災，為什麼只有去找2個專戶，找不到就說沒有捐款，我覺得這個很讓人家困惑，不要在哪個專戶有沒有捐款上面打轉，這不是重點，故意把我講成只查到500萬捐款，不符合實情。」

童子賢重申：「和碩集團跟我個人在2018年就捐助不少的地震救災捐款，到2024年又捐，2次一共9970多萬，接近1億，其中我個人佔了56%左右，回到2018不是只針對震災，是全台灣我個人的公益捐款1億3000萬，對於公共事務以及政治都一樣，我們就本著良心就好了。」