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藉口研究論文2度性侵女同事　變態助理教授：只是需要1個性伴侶

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新進助理教授小涵，遭同校一名男助理教授性侵2次得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／台北報導

某國立大學一名男助理教授，先後兩次以討論論文為由，前往新進女助理教授租屋處性侵對方得逞，還跟對方嗆聲「妳可以告我性侵」。法院審理後，認定其無視對方明確拒絕，強行發生性關係，依強制性交罪判處兩罪各4年，合併執行5年，全案仍可上訴。

判決書指出，阿義(化名)是一名已婚男子，於2020年起在某國立大學擔任助理教授，小涵(化名)則為2022年新進的專案助理教授。雙方於2022年8、9月間的新進教師研習營中認識，並因學術交流而有所往來。

2022年10月17日，阿義前往小涵的租屋處討論論文，期間持續至晚上。當晚，阿義以避免疲勞駕駛為由，要求借宿小涵家一晚，小涵同意後，阿義卻趁機親吻、撫摸小涵，小涵當下明確表示：「我不想跟有婦之夫發生關係」，阿義仍強行脫去其運動褲，即便小涵出言表示「不要」，並在肢體上有所抗拒，仍遭阿義性侵得逞。

同年11月某日，阿義又以討論論文為由前往小涵的租屋處，並再度對小涵擁抱愛撫，期間小涵不知如何拒絕，便質疑阿義：「我覺得你並不喜歡我。」沒想到阿義竟回：「對，我好像沒有很喜歡妳，只是需要一個性伴侶。」小涵略顯不悅表示：「我不想跟我不喜歡的人發生關係。」然而，阿義口頭上回應說：「那就不要了，對不起。」卻趁小涵要穿起褲子時，衝上前嗆聲說：「不管了，妳可以告我性侵。」再次強行性侵得逞。

小涵遭阿義兩度性侵後，心理遭受嚴重創傷，且雙方同為校內同事，事件難以私下妥善處理。最終，小涵向學校性平會反映遭遇，案件才因此曝光。隨後檢警介入調查，檢察官依強制性交罪將阿義起訴。

法院開庭審理時，阿義全盤否認犯行，辯稱是「誤以為對方同意」，稱與小涵關係良好，無強迫情事，且指控內容有誇大成分。並質疑小涵動機，認為可能因工作矛盾或其他因素誣告。

但法官根據性平調查資料、雙方訊息紀錄及阿義親筆切結書等關鍵證據，認定阿義2次均屬違反被害人意願之強制性交。法官指出，阿義為求女方原諒曾簽過切結書，承認發生強制性交，另外，雙方身為校內同事，小涵處於弱勢且因研究需求持續接觸，但不代表事後合意，更不能否定性侵事實，依強制性交罪2罪，各判處阿義有期徒刑4年，合併執行5年，可上訴。

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