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50%當選卻被25%罷免掉？　黃暐瀚：該想想為何支持者剩不到25%

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人黃暐瀚直言，只有支持者不足的人才會被真的罷免掉。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大罷免進入最後倒數，許多藍營支持者質疑「50％當選卻被25％罷掉」，根本是「少數罷免多數」。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，如果真的上任一年就被25％給罷免掉，這樣的人應該回頭想想，為何自己的支持者消失了。

黃暐瀚在臉書發文探討「大罷免的意義」，提到罷免是有門檻的，必須由1％公民提議、10％連署、25％同意，且最後高於不同意票，並非由誰指定、發動，更不是誰說了算，所以不可能在沒有民意的基礎下隨意提出，像這次就有4席藍委、17席綠委成案失敗。

黃暐瀚指出，很多人說「50％當選卻被25％罷掉」不合理，但其實只有少數支持者不足的人才會真的被罷掉，「只要支持你的人能夠多一票，罷免就會失敗。

黃暐瀚解釋，台灣立委投票率約在7成，所謂「50％當選」其實也只是得到35％選票，若有人在上任一年後被25％（選區選舉人數）罷掉，「應該回頭想想為何一年前還有35%的支持？一年後卻剩下不到25%？消失的10%，跑哪裡去了？

黃暐瀚強調，罷免當然是有意義的，無論成功或失敗，都代表中華民國公民「有權發動直接民權」，用直接民意告訴公職人員「一任4年，但不保證可以做完」，「就像在我的年代，考上大學也並不保讀4年，如果不上課、不認真，考試沒過被二一，4年一樣唸不完。」

至於罷免每一案花2000萬元是不是浪費錢？他認為，公民權的行使，確實必須付出行政成本，難道因為怕花錢，就改總統八年選一次？或是回到國大代表選總統，選務開銷豈不更少？公民權的行使有其門檻，過程必須有行政花費，這是民主國家的必然。

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