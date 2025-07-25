為反罷拚了！　侯友宜、趙少康冒雨陪葉元之站路口「催出不同意票｣

▲侯友宜、趙少康冒雨力挺葉元之。（圖／翻攝自Facebook／葉元之，下同）

記者郭運興／台北報導

距離大罷免7月26日投票僅剩1天，被罷團視為頭號罷免目標的國民黨立委葉元之也卯足全力反罷免，在最後衝刺階段，前中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜皆冒著大雨陪同葉元之車掃、站路口，期盼催出不同意罷免票，侯友宜喊話「葉元之是最優質的立委，敢說敢當敢做，大家一起加油反惡罷，讓葉元之繼續為新北市板橋地區服務，726投下不同意」，網友也湧入葉元之直播留言鼓勵「相信你能挺過這次風雨」、「風雨無阻，我的一票投不同意」。



葉元之近日展開密集反罷活動，他也透過直播分享他在選區板橋站路口、掃街全過程，在大罷免投票最後倒數階段，24日晚間趙少康更冒著大雨力挺，陪同葉元之車掃，趙少康也開轟「民進黨搞這個大罷免勞民傷財、勞師動眾，真的很可惡，本來好好的4年1選，非要搞得1年就1選，完全沒道理，所有生氣的選民都要站出來，制裁教訓民進黨，若民進黨完全執政更是無法無法，請大家多多支持葉元之」，過程中雨勢滂沱，但趙少康仍陪同車掃至少1小時，力挺葉元之。

葉元之則表示，趙少康大哥冒著雨陪他車掃，出發前就下大雨，但風雨無阻，全身都濕了，真是感動。

而25日一早葉元之也邀請新北市長侯友宜一同站路口，盼催出不同意罷免票，板橋的雨勢依舊不小，兩人穿上雨衣，足足站了將近1小時，過程中也有零星騎士、民眾特別停下來跟葉元之握手，騎樓也有路人喊出加油。

侯友宜在活動最後緊握葉元之的手表示「元之，加油」，侯友宜也喊話「各位好朋友，葉元之是最優質的立委，敢說敢當敢做，為新北市板橋地區做了很多大小事，大家一起加油反惡罷，讓葉元之立委繼續為新北市板橋地區服務，加油加油加油，7月26投下不同意罷免」。

葉元之也發文表示，早上七點和侯友宜市長一起站路口，懇請鄉親明天反罷免，出來投「不同意罷免」。網友則留言加油打氣「相信你能挺過這次風雨」、「風雨無阻，我的一票投不同意」、「最後衝刺了一定會過關的!」、「明天一定風雨無阻去投票」、「已拜託板橋的朋友投不同意罷免」。