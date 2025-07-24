翹班到國小游泳還猥褻2男童拍照！台南淫官遭羈押　優渥家世曝

▲台南市政府工務局員工涉嫌猥褻男童遭羈押。上圖為台南市政府。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市工務局一名34歲男員工原定18日上午前往北門區災區執行公務，不料他駕駛公務車翹班，跑到南區某國小尾隨2名男學童進入游泳池更衣室，伸手猥褻2男童隱私部位、還拿出準備好的內褲給男童穿，並拍下照片。2男童覺得怪異告知老師後，校方通知家長並報案，警方當天中午即將他逮捕並帶回調查，依違反兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，19日聲請羈押獲准。

據了解，這名員工18日上午以前往北門區會勘災後重建工程案為由申請公務車，但他並未前往北區，而是跑到南區某國小游泳池游泳，尾隨2名男學童進入更衣室後，對他們進行一連串騷擾行為還拍下照片，男童告知老師後，校方急忙通知家長報案。

警方調查後追蹤車輛，當天中午在安平區攔下該名公務員座車，將他逮捕並帶回調查，工務局當天下午接到警方告知該員涉及一起兒少性騷案，才驚覺該員並未前往會勘。工務局透過警方了解事發經過後，隨即對該名員工停職處份，涉及違規使用公務車部分，局方會另行追究。警方則依違反兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，19日聲請羈押獲准。

該國小校方則表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入游泳，也對2名男學童進行相關心理輔導。

據了解，該名男員工於2022年至2023年曾任職台南市經發局市場處，2024年離職後又考進工務局，他對公務要求配合度不佳，以致局裡儘量少指派業務給他，雖因此引發議論，惟其他員工對他有本事能二度考上公務員，也深感無奈。側面了解，該員工父親是醫師，叔叔是律師，家庭背景不錯，加上他身為公務人員，受到公務人員相關權利法令所保障，如非此次涉嫌猥褻2名男童被羈押，工務局想透過正常獎懲程序進行人事調整，實在困難重重。