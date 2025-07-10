為了11萬泰銖！2行李箱塞滿6000萬大麻　26歲低胸女這下慘了

▲泰國籍女子今年3月間自泰國入境桃園機場第二航廈，入境攜帶兩只大型行李箱被當場查獲夾藏二級毒品大麻共計40.59公斤。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍女子今年3月間自泰國曼谷入境桃園機場第二航廈，海關航警人員質疑，泰女持入境僅短短數日卻攜帶兩只大型行李箱，怪異行徑被當場查獲其托運行李竟夾藏二級毒品大麻花共計40.59公斤，市值逾6000萬元，泰女在訊時坦承以10萬泰銖(約台8萬9千元)報酬才鋌而走險，航警人員訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，泰女目前在押。

▲泰籍女子今年3月間自泰國入境桃園機場第二航廈，托運行李被查獲夾藏二級毒品大麻共計40.59公斤等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，26歲的泰國籍女子於今年3月間自泰國曼谷搭機來台，入境桃園機場時，試圖偽裝一般觀光旅客入境，但她短暫停留數日竟攜帶2件大型托運行李，明顯與一般旅客不符，引起航警方與海關人員注意，經開箱多達60小包大麻花，經量秤共計40.59公斤，市值逾6000萬元。

航警局偵訊時，泰女坦承貪圖11萬泰銖酬勞才同意幫運毒集團運毒，全案依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲航警人員訊問後將泰籍女子移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局指出，大麻為第二級毒品，濫用恐致精神恍惚、認知障礙、記憶力衰退等後遺症，長期施用可能導致憂鬱、焦慮、幻覺等精神疾病，社會危害甚鉅，提醒國人勿因好奇接觸，航警局將持續強化邊境查緝量能，嚴防毒品流入國門，守護國人健康與社會安全。