曾賄選判刑！前議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　檢聲押禁見

▲民進黨籍前桃園市議員吳宗憲曾因賄選被判刑，日前又因涉詐助理費，被檢方聲押禁見。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

民進黨籍前桃園市議員吳宗憲，在2022年大選因賄選被判刑2年、緩刑5年，日前又爆出吳在2011年至2019年擔任議員長達9年期間，詐領助理費將近千萬元，桃園地檢署指揮台北市調查處執行搜索，通知吳等10人到案。複訊後檢方認為吳與范姜姓助理涉嫌重大，向法院聲押禁見，目前法官裁准助理30萬交保，吳宗憲仍在審理中。

桃園地檢署指出，自22日起連日指揮法務部調查局台北市調查處，持搜索票搜索11處，並通知吳姓被告等10人到案。經檢察官訊問後，認為吳與范姜姓助理、洪姓助理涉嫌自2011年1月至2019年1月止，於吳宗憲擔任桃園市議員期間，陸續分別虛報議員助理而詐領助理費近千萬元。

檢方認吳男等10人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務詐取財物等罪嫌。其中吳姓被告及范姜姓被告犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串共犯之虞，分別於昨(23日)及今(24日)凌晨向法院聲請羈押禁見，除另名吳姓被告諭知請回外，其餘7人均分別以3萬元至10萬元具保。

范姜姓助理經法院審理後認其罪嫌重大且有羈押原因，但相關非供述證據尚屬齊全等情，而認無羈押之必要諭知具保30萬元；吳宗憲尚由法院審理中。