桃機白牌車拒檢逃逸害外籍客慘摔　航警、桃園分署3點共識防制

▲許姓男子6月5日晚間在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈，左後車門未關且企圖逃逸，女乘客被甩飛。（資料照／翻攝自臉書《記者爆料網》）。

記者沈繼昌／桃園報導



6月初桃園機場一輛白牌車駕駛違規攬客遭攔查卻拒檢逃逸，導致1名外籍旅客從車內摔落事件，嚴重損及國門形象。航警局昨（17）日拜會法務部行政執行署桃園分署共同商討防制對策及相關事宜，會後達成前10名機場黃牛大戶將列管等共識，桃園分署配航航警局勤務，如發現機場黃牛在機場出沒，將即時依法查扣財產。

▲航警局局長廖恆裕（左）昨天拜會行政執行署桃園分署分署長丁俊成（右），共商防治對策。（圖／桃園分署提供）



鑒於機場黃牛在桃園機場國門違法攬客事件層出不窮，甚至造成外籍旅客摔傷與攔查航警受傷事件，嚴重毀損國家形象，航警局局長廖恆裕昨天率領同仁拜會法務部行政執行署桃園分署，由分署長丁俊成率同仁召開會議研議討論防治對策。

▲航警局局長廖恆裕昨天帶領航警局同仁拜會行政執行署桃園分署，研商防治對策。（圖／桃園分署提供）

經雙方與會人員討論後達成三點共識：

一，積欠罰鍰金額前10名「機場黃牛」大戶加以列管，並促請各個移送機關以專案方式移送桃園分署執行。

二，桃園分署優先加強執行「機場黃牛」大戶案件，同時不排除採取拘提、管收等強制手段，並適時發布新聞稿，以達嚇阻效果。

三，桃園分署配合航警局勤務時間，如發現「機場黃牛」在航廈出沒，桃園分署即時依法查扣財產。

桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全。桃園分署將針對積欠違規罰鍰「機場黃牛」案件強力執行，以共同守護國門形象及尊嚴。