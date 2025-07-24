失聯移工持他人證件遭識破拔腿狂奔！警專實習生追200米壓制

▲楊梅警分局幼獅派出所員警昨晚執行取締酒駕勤務，越南籍伍姓男子持他人證件意圖蒙混過關，仍被員警識破。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局昨（23）日晚間執行酒駕取締勤務，盤查一名越南籍武姓男子，武男持他人證件意圖蒙混過關，被眼尖警員識破，武男竟拔腿狂奔200米，在幼獅路巷弄內被快腿警專實習生與員警聯手拘捕歸案，偵訊後查出已逾期居留2年之移工，警方依規定將武男移送至移民署桃園專勤隊偵辦。

楊梅警分局幼獅派出所副所長楊文振、警員曾瑋軒與實習生鍾誌遠等人，昨晚7時許在楊梅區幼獅路一段、青山一街口設置臨檢點執行酒駕取締勤務，一輛自小客車被攔下後，經攔查駕駛及後座乘客身分均正常，唯獨副駕駛座男子神情緊張，出示一張合法越南籍移工居留證，但照片與本人明顯不符，員警進一步查驗詢問其出生年月日時，該男子竟無法說出，核對基本資料也支吾其詞 ，員警懷疑為非法移工，準備將其帶返派出所查證身分。

▲越南籍伍姓男子狂奔200米後被警專實習生等人壓制。（圖／楊梅警方提供）

未料，該男子突然拔腿朝幼獅路一段28巷狂奔，現場員警力自後追捕，警專實習生鍾誌遠追逐約200公尺，男子一度試圖攀爬巷內鐵皮圍牆逃跑，迅速被快腿的實習生一把拉住，與隨後趕來員警合力壓制逮捕。經了解男子真實身分為27歲越南籍武姓男子，來台工作已逾期居留約2年，警方訊問後依規定將武男移請移民署桃園專勤隊偵辦。