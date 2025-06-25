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社會 社會焦點 保障人權

航警局引進X光圖檔影像+AI數位分析系統　為飛航及國境安全把關

▲航警局局長廖恆裕實際了解桃園機場「X光影像AI辨識系統」設備。（圖／航警局提供）

▲航警局局長廖恆裕（左）實際了解桃園機場「X光影像AI辨識系統」設備。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情過後國際旅遊市場回暖，機場安檢排隊檢查時間成為旅客關注焦點，面對大量湧入旅客人潮，航警局為解決機場通關困境，提升安檢效能及紓緩安檢人力，與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI數位分析系統」。航警局局長廖恆裕指出，這套系統可將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，未來可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升機場安檢效能。

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識危安（險）與槍械等物品。（圖／航警局提供）

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識危安（險）與槍械等物品。（圖／航警局提供）

航警局表示，為迅速解決機場通關困境，提升安檢效能及紓緩安檢人力，航警局特別與科研單位合作，自主研發「X光圖檔影像AI數位分析系統」，可將AI影像識別技術導入X光機行李檢查設備，藉由深度學習訓練，透過快速掃描行李內物品形狀、紋理、材質及有機無機特性，能迅速且有效識別危險物品等違禁物。預期能大幅降低人為誤判、縮減檢查時間，協助安檢人員迅速辨識可疑物品，進而減少旅客排隊等候時間。

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識危險物品或毒品等違禁物品。（圖／航警局提供）

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識危險物品或毒品等違禁物品。（圖／航警局提供）

值得一提的是，「X光影像AI辨識系統」目前已能辨識打火機類、刀類、工具類、噴罐類、電池類、槍械（子彈）及爆裂物類等危險物品，包括大麻、K他命及MDMA等毒品，持續透過累積影像分析訓練，未來更可應用於爆裂物偵測、毒品查緝及航空郵包檢查，進一步提升安檢效能。

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識爆料物與毒品等違禁物品。（圖／航警局提供）

▲航警局自主研發「X光影像AI辨識系統」設備，可辨識爆裂物與毒品等違禁物品。（圖／航警局提供）

航警局局長廖恆裕強調，這套系統預期將以每季新增辨識3種毒品及10種危安（險）物品為目標，並持續開發精進。AI辨識系統亦可整合各國不同危安（險）物品等違禁品規範，透過影像與技術融合學習，建立預警機制，為全球機場提供更多元化的解決方案。

此外，因應形形色色的危安（險）物品及新興毒品層出不窮、走私毒品手法日益翻新，安檢設備及技術亦須與時俱進。為強化檢查效率，航警局於去年年初即著手AI技術研發導入，今年研發成果已漸趨成熟，隨著技術持續更新，AI將扮演著未來安檢查驗的重要輔助工具，協助機場有效疏解人流壓力，有效保障旅客飛航安全及增進違禁物品的查緝效能。

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