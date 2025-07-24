嚴抓他人反腐自己最貪！　中紀委「雙面內鬼」受賄案提起公訴

▲中央組織部原紀檢組長李剛涉嫌嚴重貪腐案進入司法程序。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

中國共產黨中央紀律檢查委員會（以下簡稱中紀委），是中共的最高紀律檢查機關，專門抓政府官員違紀貪腐，竟然出現「大內鬼」。中央組織部原紀檢組長李剛涉嫌嚴重貪腐一案，進入司法程序。而李剛案的戲劇性在於其「查別人違紀最嚴，搞自身腐敗最狠」的雙重人格

綜合陸媒報導，檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人李剛享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。根據大陸最高檢近日通報，李剛因涉嫌受賄罪，已由國家監察委調查終結，並由湖北省武漢市人民檢察院依法提起公訴，案件現已移交武漢市中級人民法院審理。

檢方指出，李剛在擔任多地黨政要職期間，利用職權為他人謀取利益，非法收受巨額財物，涉案金額「數額特別巨大」。起訴書披露，其受賄行為橫跨四川與雲南兩省，涵蓋從縣級到省級的廣泛職務層級，涉及時間跨度長、職務等級高，權錢交易特徵明顯。

李剛現年62歲，仕途始於四川地方政壇，歷任大邑縣副縣長、成都市溫江區委書記、四川省招商局局長、巴中與自貢兩地市委書記，後晉升為四川省副省長。2017年調任雲南，擔任省委常委、組織部部長，直至2023年5月轉任中央紀委駐中央組織部紀檢組組長，該職為副部級。短短一年後即落馬，成為近年罕見的「中紀委駐部紀檢負責人被查」案例。

李剛案的戲劇性在於其「查別人違紀最嚴，搞自身腐敗最狠」的雙重人格。2024年9月被查時，他剛以中央紀委派駐組組長身份參與多起高級幹部違紀案件審查。官方通報直指其「搞投機鑽營，結交政治騙子」「對抗組織審查」，甚至在被調查初期仍企圖串供毀證。其違紀違法手段呈現典型「內鬼」特徵：

根據此前通報，李剛於2024年接受審查調查，之後遭雙開處分。中紀委曾指出，其「喪失理想信念，背棄初心使命」，在幹部選拔任用等重大事項上以權謀私、拉幫結派，造成嚴重政治影響。落實全面從嚴治黨的當下，其案顯示中紀委監督體系也絕不「燈下黑」。

檢察機關表示，審查起訴過程中已依法告知被告人相關訴訟權利，並訊問其本人及聽取辯護人意見，將依法追究其刑事責任。接下來，該案將由武漢市中級法院開庭審理。

李剛案的推進，凸顯當局反腐力度延伸至「紀檢內部」，並對組織系統與幹部選用環節進行深度清理。此案將如何影響紀委系統內部震懾與整頓，值得後續關注。