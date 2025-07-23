藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

▲ 苗栗新興國小何姓總務主任，涉圖利、詐取財物等多項罪嫌被起訴 。（圖／擷取自Google maps）

記者黃宥寧、潘鳳威／台北報導

苗栗縣頭份市新興國小何姓總務主任，涉嫌利用職務之便，多次偽造文書、虛報採購項目並開立不實發票，向學校與市公所詐取公款，苗栗地檢署偵查終結，依圖利、偽造文書及詐取財物等罪嫌，予以提起公訴。

廉政署指出，何姓男子自2021年8月1日起擔任新興國小總務主任，經辦該校各項採購等業務。然而，何男在任職期間，卻多次偽造憑證、冒用校長印信及開立不實發票等多項違法行為。

調查發現，何男於2022年8月，辦理金額22萬8415元的隔間復舊暨訂製櫃工程採購案，明知應公開招標，卻自行洽某傢俱建材行承作，並偽造驗收證明與校長印信，圖利廠商2萬7410元。

另何男於辦理自然教室鐵櫃4座採購案時，與某文教用品社共同開立不實發票，再製作不實的憑證黏存單，向學校申請核銷款項，圖利該文教用品社2萬4000元；且於校舍補強工程計畫，購買紙箱與膠帶時，何男偽造收據與核銷資料，使主計人員誤撥款5850元。

同年12月，苗栗縣府補助新興國小暑假運動團隊餐費，何男明知未向某飲食店購買水餃，卻仍利用空白收據登載不實內容後，再自行蓋印校長印信，取得5890元補助款；另辦理校慶運動會時，未實際向廠商購買發令槍與彈藥，卻索取空白收據填寫假資料，向頭份市公所詐領4000元。

案經苗栗地檢署檢察官指揮廉政署中部地區調查組偵辦，並協請保一與保四總隊協助執行搜索及約談，檢方認定何男涉犯圖利、詐取財物、偽造文書及會計法等罪嫌，依法提起公訴。