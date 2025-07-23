　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

▲▼ 苗栗新興國小何姓總務主任，涉圖利、詐取財物等多項罪嫌被起訴 。（圖／擷取自Google maps）

▲ 苗栗新興國小何姓總務主任，涉圖利、詐取財物等多項罪嫌被起訴 。（圖／擷取自Google maps）

記者黃宥寧、潘鳳威／台北報導

苗栗縣頭份市新興國小何姓總務主任，涉嫌利用職務之便，多次偽造文書、虛報採購項目並開立不實發票，向學校與市公所詐取公款，苗栗地檢署偵查終結，依圖利、偽造文書及詐取財物等罪嫌，予以提起公訴。

廉政署指出，何姓男子自2021年8月1日起擔任新興國小總務主任，經辦該校各項採購等業務。然而，何男在任職期間，卻多次偽造憑證、冒用校長印信及開立不實發票等多項違法行為。

調查發現，何男於2022年8月，辦理金額22萬8415元的隔間復舊暨訂製櫃工程採購案，明知應公開招標，卻自行洽某傢俱建材行承作，並偽造驗收證明與校長印信，圖利廠商2萬7410元。

另何男於辦理自然教室鐵櫃4座採購案時，與某文教用品社共同開立不實發票，再製作不實的憑證黏存單，向學校申請核銷款項，圖利該文教用品社2萬4000元；且於校舍補強工程計畫，購買紙箱與膠帶時，何男偽造收據與核銷資料，使主計人員誤撥款5850元。

同年12月，苗栗縣府補助新興國小暑假運動團隊餐費，何男明知未向某飲食店購買水餃，卻仍利用空白收據登載不實內容後，再自行蓋印校長印信，取得5890元補助款；另辦理校慶運動會時，未實際向廠商購買發令槍與彈藥，卻索取空白收據填寫假資料，向頭份市公所詐領4000元。

案經苗栗地檢署檢察官指揮廉政署中部地區調查組偵辦，並協請保一與保四總隊協助執行搜索及約談，檢方認定何男涉犯圖利、詐取財物、偽造文書及會計法等罪嫌，依法提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息
如果有就辭職！徐榛蔚限童子賢「24小時內公開道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

民眾隨手倒廚餘餵浪浪、野鳥！馬路髒又臭　台南環保局開罰

藉職務之便詐公款！苗栗新興國小總務主任涉多項弊案遭起訴

獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」

西門町旅館1死1昏迷！死者是消防署科員　與同性伴侶開毒趴喪命

屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

古久保曝林立身體OK了！但因明星賽規定　27日後才能回一軍

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡食物中毒　貪腐案聽證會延至9月

納坦雅胡食物中毒　貪腐案聽證會延至9月

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）驚傳因食物中毒身體不適，將居家休養3天並遠端處理政務。由於事發突然，他涉及的貪腐案聽證會全數取消，加上法院即將進入暑期休庭，下一次出庭恐怕得等到9月之後。

南方澳斷橋檢測造假　土木專家判刑1年半定讞

南方澳斷橋檢測造假　土木專家判刑1年半定讞

姊闖紅燈又吸毒秒甩鍋給妹　正主反擊

姊闖紅燈又吸毒秒甩鍋給妹　正主反擊

誆賣限量法拉利撈3億！台灣賽車手被起訴

誆賣限量法拉利撈3億！台灣賽車手被起訴

苗栗動保志工參訪新北　交流收容管理經驗

苗栗動保志工參訪新北　交流收容管理經驗

關鍵字：

貪腐偽造文書詐取公款苗栗縣頭份市

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面