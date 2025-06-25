北市大安區知名便當店保險箱遭竊　曠職被開除員工幹的

記者張君豪／台北報導



北市大安區金山南路一連鎖知名便當店，日前遭竊賊入侵，店內保險箱遭竊，損失新台幣2萬5千元。轄區大安警方獲報清查發現，竊賊竟是店內一名曾單月曠職超過20天而遭開除的陳姓男員工（54歲、經查有竊盜前科），陳嫌因酗酒缺錢花用，趁離職後竊取前東家財物。

▲陳男涉嫌下手行竊前東家，遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





大安警方調查：6月18日23時許，竊賊入侵店內搜刮財物，店家隔日營業時發現遭竊向和平所報案，警方到場勘查後，發現由於該店家早班員工輪值，且鐵門遙控器習慣藏特定處所，讓犯嫌有機可乘，研判可能是掌握該店營業流程的內鬼所為。







警方調閱監視器畫面經被害人指認，犯嫌為離職員工陳男，店家表示，陳男曾因無預警曠職20多天遭店家開除。行竊當晚陳男穿雨衣、戴安全帽與手套，蒙面變裝潛入店內，竊取體積約40立方公分保險箱，放置在U-Bike的置物籃逃逸，企圖混淆警方偵辦方向。

警方成立專案小組追查，鎖定陳嫌身份與藏匿地點，20日凌晨持北檢核發拘票到新北市永和區將他拘提到案。陳嫌與年邁父母同住，兩老看到親兒涉入竊案遭警方上銬拘提，當場老淚縱橫。陳嫌到案辯稱：偷走保險箱後交給友人破壞朋分現金花用，現金都拿去飲酒作樂。警訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方藉此案例呼籲，店家與金融單位應加強防盜措施，如安裝監視器與加強門禁安全，避免類似事件發生。

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