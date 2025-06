北市大安區知名便當店保險箱遭竊　曠職被開除員工幹的

以色列與伊朗的12日戰爭終於落幕,但面對以伊雙方在達成停火協議後相互持續攻擊一事,美國總統川普爆粗口痛罵以伊兩國,「它們他X的根本不知道自己在幹什麼(they don't know what the f**k they're doing)」。