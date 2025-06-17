　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收賄淪企業門神！新竹縣勞工處長、副處長4人遭起訴

記者楊永盛、郭玗潔／新竹報導

新竹縣勞工處爆貪汙！處長劉家滿、副處長林東山涉嫌收受遠東新世紀股份有限公司化許姓公關顧問賄賂，淪為遠東公司門神，讓遠東公司屢屢違反勞基法，卻免罰共26萬。另外，劉還是仟崧家園及芊馨園護理之家的隱名股東，長期坐享紅利，庇護兩家公司違法，導致弱勢勞工求助無門。全案經新竹地檢署偵結，認為劉、林、許、仟崧家園康復之家范姓負責人4人涉嫌違反貪污治罪條例等案，罪嫌重大，依法向新竹地院提起公訴。

▲▼新竹縣勞工處爆貪汙。（圖／調查局提供）
▲新竹縣勞工處處長劉家滿、副處長林東山因貪汙被起訴。（圖／調查局提供，下同）

起訴書指出，劉於2009年10月至到2020年7月15日擔任新竹縣政府勞工處副處長，而後又升職為勞工處處長，負責裁罰涉及勞動基準法、就業服務法的勞雇爭議。林則從2020年年10月28日起任副處長，協助相關業務。

遠東新埔廠一名王姓員工在2023年3月24日，經由縣民信箱向勞工處申訴「違法超時加班」、「交接班未給加班費」。勞工處進行檢查後，發現王姓員工按公司要求，每日需提前30分鐘以上到廠交接班，卻沒有加班費，於是函告遠東公司違反勞動基準法後，遠東公司雖稱提前到班是這名員工的個人因素，並非主管指示，但仍被認定違法罰，原應罰鍰5萬元並公告處分，但劉、林將案件退回處分書，辦事員被迫重新簽辦，讓遠東公司免罰。

經查，原來是遠東公司化學纖維廠公關室許姓顧問從2020年起，每年農曆春節前都會到勞工處送百貨公司禮券賄賂，劉共收了3萬元、林則收了2萬5千元，許還多次在LINE上探詢案情，而後許、劉、林、3人共謀不裁罰該案，劉、林便將案件退回處分書。

王姓員工發現遭吃案，2024年年4月18日再度申訴遠東公司，經另名承辦人員調查後確認違法，原本應裁處遠東公司10萬元，劉卻和許姓顧問連絡後就拒絕用印，直接退回處分書，導致辦事員又被迫重新簽辦內簽，遠東公司再度免罰。

▲▼新竹縣勞工處爆貪汙。（圖／調查局提供）

另勞動部職業安全衛生署賴姓承辦人於2024年4月15日，到遠東新埔廠執行外籍移工專案檢查，發現遠東公司違反3條勞動基準法，將案情移送新竹縣政府處理，余姓承辦人僅認定遠東公司違反1條勞動基準法，劉又僅裁罰部分違規，指示餘項告誡，庇護遠東公司免罰得利5萬元。

▲▼新竹縣勞工處爆貪汙。（圖／調查局提供）

職安署賴姓承辦人也在2024年6月5日前往仟崧家園，發現仟崧家園違反勞動基準法3項規定，移送新竹縣政府處理，原本要罰共6萬元，然而劉姓處長卻是仟崧家園隱名股東，且持續收取范姓負責人給的分紅，竟以「忙於評鑑」為由退回處分書。

范姓負責人也在同年10月偽造造補領薪資領據，和與陳述意見函一併送交勞工處，讓承辦員誤以為已和解，重擬簽呈建議不予處分，再由劉蓋章，庇護仟崧家園免罰得利6萬元。

▲▼新竹縣勞工處爆貪汙。（圖／調查局提供）

另外，劉也是芊馨園護理之家之隱名股東，芊馨園護理之家遭申訴有加班規定及勞保投保不實，劉也和林同謀，讓芊馨園護理之家免罰共計26萬8756元。

▲▼新竹縣勞工處爆貪汙。（圖／調查局提供）

全案經新竹地檢署偵辦，認為劉、林為新竹縣政府勞工處高階主管，卻收受院東公司許姓顧問賄賂，淪為遠東公司門神，導致弱勢勞工申訴無門，劉又做為仟崧家園及芊馨園護理之家的隱名股東，長期享受高額分潤利益，在勞工處內部假借處長職權對下級施壓，讓業者免罰，惡性非輕，將劉、林、許姓顧問、范姓業者4人依人涉嫌違反貪污治罪條例等案件起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　緊貼約會全認了
快訊／大谷二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗
小改款HR-V正式發表　3款降價
快訊／攻城獅「大洗牌」！　宣布4人不續約
血洗！以色列空襲224死　醫院淪煉獄
八方雲集「經典1口味」鍋貼不賣了？網喊：以後吃什麼　業者回應
外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人
台灣入境新制！通關3分鐘搞定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

富二代、法官兒搞詐撈1.5億「買豪車開性愛趴」輕判　檢將上訴

賴清德台中視導「海馬斯多管火箭」　喊再編國防預算：盼不分朝野支持

印尼移工專偷故障機車「放感情」改車再賣掉　躺車旁睡覺

苗栗率先推動移工「結帳還鄉」專案　鍾東錦：沒收詐團武器

台灣入境新制！10/1電子A卡上路　外來旅客通關3分鐘搞定

駕駛未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯！結局慘了

國6國姓1號隧道小貨車側翻　車斗內滿載礦泉水部分散落路面

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

富二代、法官兒搞詐撈1.5億「買豪車開性愛趴」輕判　檢將上訴

賴清德台中視導「海馬斯多管火箭」　喊再編國防預算：盼不分朝野支持

印尼移工專偷故障機車「放感情」改車再賣掉　躺車旁睡覺

苗栗率先推動移工「結帳還鄉」專案　鍾東錦：沒收詐團武器

台灣入境新制！10/1電子A卡上路　外來旅客通關3分鐘搞定

駕駛未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯！結局慘了

國6國姓1號隧道小貨車側翻　車斗內滿載礦泉水部分散落路面

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

溜馬8人季後賽得分破175！　第5戰雖敗仍締造NBA紀錄

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

台灣人瘋運動旅遊「業者曝訂單暴增200%」　最愛目的地是日韓泰

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

【台中黑戶爸找到了】他透露沒報戶口原因：不知道怎麼處理

社會熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

北捷新蘆線傳男車廂內高聲吵鬧　一旁乘客急往後閃畫面曝

更多熱門

相關新聞

前高公局分局長涉貪案追加起訴　吐回100萬獲免刑

前高公局分局長涉貪案追加起訴　吐回100萬獲免刑

前交通部高速公路局南區養護工程分局分局長賴榮俊，3年前涉嫌於任內收受廠商賄賂共723萬元，彰檢指揮廉政署中部地區調查組展開偵辦，搜索其宿舍時，當場查扣現金300萬元，並發現廠商為掩人耳目，將賄款藏於鳳梨酥禮盒內，全案已在當年起訴。其中賴自白並繳回100萬元犯罪所得，遭檢方追加起訴，此部分獲法官判免刑、100萬元沒收。

環保署淫狼權勢猥褻4女　涉10罪遭起訴

環保署淫狼權勢猥褻4女　涉10罪遭起訴

農會會員代表候選人買票仍落選　9人起訴

農會會員代表候選人買票仍落選　9人起訴

海關爆集體收賄21人被起訴　財政部：嚴懲不貸絕不護短

海關爆集體收賄21人被起訴　財政部：嚴懲不貸絕不護短

中共中央政治局開除二十屆候補委員朱芝松黨籍 涉貪圖利工程落馬

中共中央政治局開除二十屆候補委員朱芝松黨籍 涉貪圖利工程落馬

關鍵字：

貪汙勞工處新竹縣起訴貪腐

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！王星越：這是我爸

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面