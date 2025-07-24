國軍搭機升等沒編預算　交長駁「拗業者」：是敬軍愛軍理念

▲交通部長陳世凱表示，提供軍人優惠措施是基於敬軍、愛軍理念。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

國籍航空7月起推出「軍人優先登機」服務，總統賴清德日前加碼「若登機後商務艙有空位研擬提供軍人自動升等」引發熱議。立委今質疑，升等增加的成本是要拗航空公司。交通部長陳世凱坦言，沒有編列相關預算，但並非拗業者，是基於敬軍愛軍理念呼籲，沒有強制。

交通部今赴立法院交通委員會進行「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規劃情形」專題報告。民眾黨立委林國成質詢表示，軍人艙等升級政策等同「政府請客，業者買單」，沒人反對尊敬國軍，但應該有長遠的規劃，這對業者不公平。

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林國成建議，可以先恢復軍人優惠票，再考慮升等至商務艙或頭等艙，而非本末倒置沒有完善法規 。此外，除了軍人對國家有貢獻，警消也有貢獻，這會產生爭議。

陳世凱表示，九三軍人節除了運輸外，很多零售業者也有提供優惠方案，這些優惠是基於敬軍、愛軍自願發起，政府沒有強制要求，只是呼籲。林國成則說，業者一定會說配合，但心裡面不服，像工會就認為會影響業績、薪資，對業者不公平。

國民黨立委洪孟楷質詢也問到，「軍人優先升等所增加的成本誰吸收？交通部是否編列預算？」陳世凱說，目前措施都是呼籲性，交通部沒有編列這方面預算。洪接著說，沒有編列預算就是要拗航空公司；陳則反駁，「這不是拗，是愛軍、敬軍理念」。

此外，洪孟楷表示，如果一家四口一起出國，只有國軍本人可以優先登機、升等，「這樣是拆散人家家庭嗎？是敬軍變擾軍？」陳世凱表示，優先登機目前執行狀況都還不錯，這是禮遇措施。

國民黨立委魯明哲也說，軍人優先升等政策複雜，連民航局內部都還沒決定，總統就自己宣布，這對國軍來說很尷尬，包括工會、業者也都提出相關問題，像是同時有好幾名軍人搭機要讓誰先升等。

陳世凱表示，航空公司的標準都是一致，禮遇軍人升等商務艙前，一定都會先讓業者先完成商業行為、先讓會員升等，真的有空位再決定要不要讓軍人升等。