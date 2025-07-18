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史上最長漢光實兵落幕　顧立雄：國軍要讓敵人明白犯台必付出代價

▲顧立雄18日宣布漢光41號演習實兵演練結束。（圖／國防部提供）。

▲顧立雄18日宣布漢光41號演習實兵演練結束。（圖／國防部提供）。

記者蘇晏男／台北報導

為期10天9夜的國軍「漢光41號演習」實兵演練今（18日）落幕，國防部長顧立雄表示，本次演習強化灰色地帶應處及縱深地區兵、火力部署等演練，部隊頻繁穿梭於城鎮街道，貼近實戰化的訓練場景，亦增加操演全程行動意外事故肇生風險，是各級幹部審視風險管控作為的重要時機。另顧也說，國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價，且無法達成作戰目標。

國防部18日下午表示，顧立雄今召開視訊會議，正式宣布「漢光41號演習」實兵演練順利完成。回顧演習全程，顧立雄指出，演習初始適值颱風丹娜絲侵襲台灣，不僅對部隊整備工作造成影響，更使中、南部地區面臨近年罕見的重大災情，而第四、五作戰區即時調度兵力，支援地方災後復原，除了助民整理家園，並同時完成操演任務，正是軍民整合團結，共同守護家園的最佳典範。

針對後備動員能量的驗證，顧立雄提到，演習中由步兵206旅執行全旅動員效能驗證，透過完整的臨戰訓練程序，檢視後備戰力恢復所需時間。權管單位應據此深入分析執行成效，以研擬檢討策進作為，建立標準訓練作法，方能有效支援常備部隊，充實整體防衛戰力。

▲國防部釋出顧立雄與參謀總長梅家樹合影照。（圖／國防部提供）。

▲參謀總長梅家樹、國防部長顧立雄。（圖／國防部提供）。

在新式武器方面，顧立雄認為，隨著國軍近年籌獲海馬士系統、陸射劍二、拖式2B飛彈及各型無人機等新式裝備，並持續強化組織功能，此次演訓期間充分整合，建構出重層縱深的防禦體系，向外界清楚傳達國軍保家衛國、寸土不讓的決心。

顧立雄強調，真正具備嚇阻效果的，並不只是新式武器裝備本身，更是國軍展現出的改革、團結與制敵克敵的決心。國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價，且無法達成作戰目標。

顧立雄進一步表示，國軍自2月起，已接續實施多項聯合作戰演訓，目的在於建構擬真戰場，檢視指揮官臨機決策能力、參謀組織計畫作為，以及支援與被支援部隊間的聯戰行動執行效能。為維持「高戰備」水準，各項操演均須落實訓後回顧機制，以不斷檢討策進，提升備戰效能。

顧立雄說，本次演習強化了灰色地帶應處及縱深地區兵、火力部署等演練，部隊頻繁穿梭於城鎮街道，貼近實戰化的訓練場景，亦增加操演全程行動意外事故肇生風險，是各級幹部審視風險管控作為的重要時機。另外，顧立雄視訊中也對全體官兵面對高強度、長時間訓練，展現堅定意志與高昂士氣，表達高度肯定。

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