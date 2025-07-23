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國軍出動助埔里土石流受災戶清理　水保技師會勘抓到元凶

▲埔里鎮蜈蚣里爆土石流災害，國軍出動協助救災。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮蜈蚣里爆土石流災害，國軍出動協助救災。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮蜈蚣里墘溪路土石流災害今天邁入第3天，今日持續進行搶修作業：除由鎮公所開口契約廠商增派2部小型挖土機清除土石，陸軍也支援20名兵力協助受災戶清理家園，南投縣社會及勞動局也將支應僱工費用、讓每戶可申請2名人力協助屋內環境清理。

當地七戶受災戶中，以一名獨居的出家師父受災最重，相關單位上午經其同意後，由怪手破門進入了解災況，發現1樓物品已深埋泥漿中、東倒西歪，陸軍第5支部彈藥庫埔里彈藥分庫支援兵力，則協助將擋在大門口的災損物品清空、再逐步清除房子周邊土石。

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

埔里鎮長廖志城也再赴現場了解搶修進度，考量當地聯外道路狹窄，不利大型機具進出作業，廖志城指示開口契約廠商下午再增派2部小型挖土機及淸運機具支援，以加快進度，估計約2、3天能清除掩埋道路和住家周邊的土石，並致贈每戶1萬元災害慰問金。

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮蜈蚣里土石流災害加快搶修進度，鎮長贈災戶慰問金並感謝國軍救災。（圖／埔里鎮公所提供）

縣長許淑華上午11時亦到場勘災，致贈每戶慰問金2萬元，並同意後續由鎮公所向縣府申請勞務僱工，每戶可申請2名人力，將室內物品搬運至戶外，以及環境清理，原則為期7天，費用統一由社勞局支應，配合國軍協助，加速恢復家園環境。

另針對致災原因，縣府農業處協請水保技師勘查，發現上方林班地出現5公尺寬、2公尺深的沖蝕溝，導致大雨將土石沖向下方住戶，後續須協調中央相關單位採取治山防洪措施；居民則是陳情，質疑整排房屋後方擋土牆遭到地主加高並填平，才導致水及泥沙大量灌進住宅後方，經許淑華、廖志城現場徵詢水保技師意見，住戶後方加高逾1公尺並填平的擋土牆，必須拆除並向後退縮5公尺，並加裝排水、截水設施，縣府將委請水保技師協助規劃。

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