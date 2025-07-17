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讓經濟艙也有商務艙的舒適感！5個實用搭機小撇步

▲▼飛機,暑假,搭機,經濟艙,商務艙,舒適,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲學會這5個小技巧，就算坐在經濟艙，也能享受接近商務艙的舒適感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

暑期旅遊旺季，許多人飛出國玩，不過如果你總覺得搭飛機是一件累人的事，不妨來看看外國網站《Bright Side》的文章，有許多經驗豐富、老練的旅人分享了讓飛行更舒適的小技巧，以下這些建議一定能幫助你輕鬆不少。

1、坐飛機包緊手腳，避免直接接觸座椅

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文章中表示，飛機座椅其實是全機上最容易藏污納垢的地方。像短褲這類裸露皮膚的服裝，會增加你接觸細菌或病毒的風險。建議搭機時最好穿長褲、牛仔褲，避免直接碰觸座椅上的病菌。此外，機艙溫度通常偏低，穿著太單薄容易著涼。向空服員索取毛毯也不太理想，因為毛毯通常沒有徹底消毒。因此，建議穿著長袖且保暖的衣物。

2、搭機選對座位，飛行更舒適

飛機的座位通常分為三種：靠走道、靠窗和中間。中間位置最不舒適，因此建議提早訂票，避免只能選到中間。如果知道自己會常去洗手間，靠走道的座位比較方便；如果不想被打擾、不想被路人或行李碰到，靠窗則是不二之選。

座位區域也有不同感受：
前艙：最安靜，還能第一個下機。
中艙：靠近引擎，噪音較明顯。
後艙：離廁所近，但人潮多、顛簸感也較明顯。

兩個小撇步：
＊身材高挑的人，可以在辦理登機時請求安排在緊急出口旁的座位，腿部伸展空間比較大，有時還不用加價。
＊如果是兩個人一起旅行，可以選一個靠窗、一個靠走道，這樣中間的座位很可能會空下來，你們就有整排座位可以用，但還是要看班機人數而定。

▲▼飛機,暑假,搭機,經濟艙,商務艙,舒適,技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、機上別喝咖啡

長途飛行時，專家建議最好是好好休息，但咖啡卻容易讓人更難入睡。此外，文章中提到，機上提供的熱飲多半在不夠衛生的條件下準備，咖啡壺、熱水壺很少清洗。建議改喝水或果汁，不僅不會讓精神過於亢奮，還能補充水分。機艙裡的空氣比地面乾燥很多，喝水或果汁能讓身體與皮膚保濕。

4、上機前先吃點東西

收拾行李、怕遲到、辦理登機手續……這些過程很容易讓人緊張又餓。但飛機餐通常份量小，機場餐點又昂貴。建議可以在家或在去機場的路上先吃飽。另外，出發前也別忘了多喝水，最好還能補充些維他命。因為飛行時，身體會因氣壓變化承受很大壓力、缺水嚴重，水分可以幫助保持平衡。

5、穿上運動壓力襪

運動壓力襪原本是運動員用來提升表現、加快恢復的裝備。當需要長時間久坐或移動時，壓力襪能平均分配腿部血管的壓力，幫助血液循環。文章中提及許多空服員表示，這樣能有效減少腿部腫脹。所以專家建議，尤其是長途飛行時，最好穿著運動壓力襪，讓你下飛機後精神奕奕、不疲累。

訂好機票準備出發了嗎？不妨把這些技巧記起來，下一次出門就能輕鬆享受像商務艙般的舒適體驗！

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