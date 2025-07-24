戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

▲戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

距離大罷免7月26日投票倒數2天，國民黨北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽今（24日）表示，從原主委黃呂錦茹被羈押，自己臨危授命接下代理主委，當時就知道責任是保住5個台北市立委，很直接跟大家報告，這5席如果任何1席有閃失或被罷免，他會立刻在投票結果出來後，辭掉台北市黨部代理主委的職務，沒有辦法達成責任就是有愧職守，當然要辭職走人，這是自己第一次對外公開講。

戴錫欽於節目《POP撞新聞》表示，站在台北市黨部的立場，最高指導原則和最高戰略目標，當然是5席要全保住，甚至很直接跟大家報告，這5席如果任何1席有閃失或被罷免，他會立刻在投票結果出來後，辭掉國民黨台北市黨部代理主委的職務。

戴錫欽表示，在4月下旬臨危受命接下代理主委，主要因為主委黃呂錦茹遭到羈押，當時第一階段自己設定的目標就是2個月，希望2個月之後，黃呂錦茹有機會出來，一旦被交保，重新回來領導台北市。

戴錫欽說，但到了6月下旬黃呂錦茹被延押，自己大局為重，沒辦法去選擇要承擔什麼工作，但當責任掉在頭上的時候，就必須義無反顧這麼去承擔，所以他責無旁貸要把這個到後天726投票為止的反罷工作繼續下去，不能讓台北市黨部群龍無首。

戴錫欽再說，所以現階段最主要工作目標，當然就是全力保住這5席國民黨優秀的立委，如果這個最重要的工作目標沒辦法達成，5個立委有任何1席有任何的閃失、甚至被罷免成功，不管未來補選結果怎麼樣，對他來說，都表示這個階段的代理主委任務失敗，沒有達成黨中央或黨員給的期許跟託付，就責任政治來講，自己當然應該要辭掉代理主委職務，以示負責。

戴錫欽呼籲，最後48小時，希望所有藍營支持者，或者是不認同這次大罷免相關舉措的台灣民眾，特別是台北市民，能夠在726能夠踴躍出來投票，表達心聲。

戴錫欽認為，從各方面的跡象，全台灣各縣市反對大罷免的絕對大於支持罷免的，但是關鍵一再重申是投票率，如果投票率能夠達到設定的高門檻，5個立委絕對都可以保住，但如果投票率一旦稍微低，或是大家雖然支持但不願意投票，5個立委的確會有危險，自己責無旁貸必須要扛起這個責任，呼籲所有支持者投票，不管颱風來不來。

最後，戴錫欽強調，掉1席就辭主委這件事，並沒有跟黨中央，國民黨主席朱立倫、台北市這5個立委有談過，這是自己第一次對外公開講，從黃呂錦茹被羈押，自己就知道責任是保住5個台北市立委，如果這個責任沒有辦法達成就是有愧自己的職守，當然要辭職走人。

▼台北市長蔣萬安與國民黨5位台北立委。（圖／記者崔至雲攝）