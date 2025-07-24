徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

▲和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

和碩董事長童子賢近日表態支持罷免藍委傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，自己與公司捐出超過7000萬元希望協助災區學校、社福機構，當地機構遭縣府恐嚇不准收善款、必須由縣府統籌分配一事。爆料近一日後，花蓮縣長徐榛蔚才召開記者會反駁，「若童子賢提出她下令具體事證、將立刻請辭，否則24小時公開道歉」並保留法律追訴權。童子賢今（24日）還原時序，童表示，他說的是2018年2月6日的花蓮強震，當時的縣長是傅崐萁，「徐榛蔚不必對號入座」。

童子賢昨透露，在第一次賑災時，自己跟公司捐了很多，但很多公益團體的朋友建議不要再捐到花蓮縣政府，因為都沒有正常分配，於是自己跟公司就直接協助花蓮某國小。後來，縣政府就打電話給學校跟機構，說「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」，一定要捐到縣政府，無論如何到花蓮的善款一定要再繞一手進到縣府裡面才可以。花蓮縣政府都跟災民講說「這是縣長特別給你的」，他跟公司就捐了7千多萬，以為捐錢縣府會好好用，結果都沒有，都變成傅崐萁、徐榛蔚個人的宣傳。

童子賢指出，自己一開始也不相信，後來多方打聽後才發現真的是這樣，於是之後都直接去幫助受災機構，但這些機構又被縣政府恐嚇，說不能接受捐款，一定要經過縣政府，於是他跟公司就直接派施工隊，幫教育單位跟受損機構修復，也不捐款了。

對於童子賢爆料後，花蓮縣長徐榛蔚才召開記者會反駁，她強調「若童子賢先生提出縣長下令具體事證、將立刻請辭，否則24小時公開道歉以正視聽」，對於童先生濫用言論影響力卻發表未經求證、不負責任言論，不排除提起告訴維護本府權益。

對此，童子賢今天再還原事件時序，童表示，他說的是2018年2月6日的花蓮強震，當時的縣長是傅崐萁，「她（徐榛蔚）根本還沒當縣長，不必對號入座。」

童子賢表示，這次要被罷免的是傅崐萁，週二直播時所談論的事件主體當然也是傅崐萁，當天所說的震災是發生在2018年傅崐萁花蓮縣長任內的「0206花蓮強震」，但在該年12月25日才上任縣長職務的徐榛蔚，卻在昨天召開記者會駁斥，甚至還賭上烏紗帽，「『 唱』一張空頭支票」。童指出，徐榛蔚的相關發言對於社會大眾不但沒有幫助，反而有混淆視聽的嫌疑。

