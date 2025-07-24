藍營控罷免傅崐萁「一票2000元」買票　罷團怒提告斥造謠

▲和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍營、部分媒體不具名報導稱，同意罷免藍委傅崐萁方以「一票2000元」買票、聘請計程車司機進行宣傳及期約賄選、黑金介入。而傅崐萁也透過個人社群帳號在許多地方群組廣傳。對此，罷團微光花蓮表示，昨天蒐集完相關證據依據《公職人員選罷法》104條進行告發。報導與相關網路貼惡意的抹黑，甚至影射地方人士行賄。除了惡意詆毀公民以及罷團外，更是惡意試圖影響罷免的正義，於法不容，不能容忍，交由司法，不信公理喚不回，正義遲到會到，傅崐萁，等著被罷免成功。

▼傅崐萁在各大社群瘋狂轉傳影射買票新聞。（圖／翻攝議長張峻臉書）



針對特定媒體以新聞報導及網友在網路上惡意指控，稱同意罷免方以「一票2000元」買票、聘請計程車司機進行宣傳及期約賄選、黑金介入等情事。面對有心人士以奧步抹黑，微光花蓮領銜人李美玲、副領銜人潘文欽、微光花蓮發言人W，23日一同前往花蓮分局軒轅派出所，告發記者及網友涉嫌違反選罷法。

李美玲指出，此次罷免行動，自始自終都是由關心花蓮的所有公民自發組成，志工都是在工作之餘，無酬勞的為了改變花蓮，守護花蓮站出來。她強調，網路上所流傳的內容完全是惡意造謠與抹黑，目的在於混淆視聽、操弄輿論，試圖影響罷免投票結果。她也提到，過去也已多次公開召開記者會，許多志工親自出來現身說法，說明參與動機與過程，但仍有不實謠言持續出現，讓人痛心。

李美玲強調，這些惡質言論不僅傷害志工與團體的名譽，也嚴重破壞民主選舉的公平性。她表示，今日前往派出所正式提出告發，就是希望透過法律途徑捍衛在這次罷免行動中勇敢站出來的公民們清白，並促請司法單位秉公查辦造謠者，勿讓惡意中傷者逍遙法外。

微光花蓮發言人W說明，網路上有發現有心人士發文無端造謠，說罷團要求計程車貼上同意罷免的宣傳來獲取報酬，另一方面，也有如網路媒體抹黑，以地方人士來宣稱罷團「近乎黑金」，尋找宮廟以一張兩千進行固票綁樁。W嚴正聲明，這些抹黑言論一切子虛烏有，並且嚴重傷害微光花蓮志工的名聲，對此絕對不會姑息。

最後，微光花蓮表示，傅崐萁近期頻頻出招、不擇手段，正因為他知道自己大勢已去。長期以來，他無視花蓮民意，種種惡霸鴨霸的行為早已讓許多鄉親無法再容忍。微光花蓮呼籲，花蓮人這次不要再「敢怒不敢言」，在7/26站出來投票，因為這一次，傅崐萁不知道你投下同意罷免票。

花蓮縣議會議長張峻也批評，傅崐萁又來自導自演！假的故事、真的抹黑。張也貼出一張對話截圖，節途中KCF，就是傅崐萁本人，正在各個群組轉傳一篇「影射性新聞」。張峻表示，傅崐萁假借媒體之名，拋出一堆子虛烏有的指控，說什麼「超重量級人士操盤宮廟、黑道動員金流」。

張峻指出，傅崐萁不說名字，卻拚命放話暗指我，這種手法我們太熟悉了，這正是傅崐萁最擅長的伎倆，自己報案、自己放話、自己演戲；製造輿論，再透過檢警機構做政治打手；以假訊息打擊對手，以政治鬥爭壓制異己，我張峻正大光明，問心無愧。

張峻強調，這場罷免不是我個人的戰爭，而是花蓮人對黑金政治的終極反撲。你越怕，招數越髒，就越證明你守不住權力了。鄉親們，真相經得起檢驗，7月26日，我們不畏抹黑、不懼打壓，我們要用選票清理這個說謊成性、靠抹黑維生的政客！

