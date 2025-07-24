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淫魔富商檔案「驚見川普姓名」　CNN：美司法部長5月就提過

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲2000年川普與梅蘭妮亞、艾普斯坦（右2）與其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

CNN引述知情人士說法報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）5月向川普總統簡報「淫魔富商」艾普斯坦案的相關文件時，曾明確告知川普的姓名出現在相關檔案中。不過，川普上周否認邦迪曾告知他這件事，顯然相互矛盾。

報導指出，這場會議被白宮官員形容為「例行性簡報」，涵蓋司法部調查結果的整體範圍。知情人士強調，川普姓名的出現並非討論重點，邦迪也提到，還有其他多位知名人士的姓名，也出現在艾普斯坦檔案中。

此外，調查人員未發現所謂的性招待「客戶名單」，也沒有證據能夠推翻艾普斯坦在牢房內自殺的結論。

司法部調查發現，艾普斯坦檔案包含多項未經證實且不可信的說法，包括涉及川普的內容。目前尚不清楚川普姓名在何種情況下被提及，但作為1990年代紐約權勢人物，川普曾是艾普斯坦的往來對象。

▲▼ 美國前總統川普與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／達志影像）

▲川普與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）合影。（圖／達志影像）

一名白宮官員指出，司法部已經公布的許多資料都曾出現總統姓名，但沒有任何證據顯示川普涉及不當行為，「白宮對此並不感到驚訝」，也不認為這是突破性的新發現。通訊主任張斯蒂芬（Steven Cheung）直言，「事實上，因為艾普斯坦是個變態，總統把他趕出了俱樂部。」

與此同時，佛州聯邦法官羅森柏格（Robin Rosenberg）23日拒絕釋出艾普斯坦刑事調查的大陪審團文件，理由是司法部基於「廣泛公眾利益」而非司法程序請求解封，她對此「束手無策」。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）是華爾街金融家，廣結全球政商名流，卻被指控長年性侵未成年少女，甚至擔任「皮條客」誘騙未成年少女賣淫，對菁英好友提供性招待。他2019年被捕不久後，卻在監獄內突然「自殺身亡」，讓外界始終對其死因存疑。他的前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助犯案，被判20年有期徒刑。

儘管川普政府承諾公開相關檔案，司法部長邦迪此前卻宣布，調查結果顯示艾普斯坦確實是在牢房內自殺，所謂的性招待「客戶名單」並不存在。此消息一出引發各界譁然，就連不少「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者也無法接受。

川普為淫魔富商「槓上鐵粉」　盟友警告：恐毀總統任期

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