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菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）前往白宮拜訪美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統小馬可仕前往白宮拜訪美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普在白宮會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之後於22日宣布，兩國已經達成貿易協議，未來將對菲律賓進口商品課徵19%關稅，美國商品還能夠享有零關稅的優惠。

路透社報導，菲律賓談妥的19%新稅率，比川普先前威脅的20%更低，但仍高於美國總統今年4月初首次宣布時的17%。至於其他已經公布稅率的亞洲國家包括印尼 （19%）、越南（20%）和日本（15%）。

川普在橢圓形辦公室與小馬可仕會面後，於「真相社群」發文宣布此消息，「這是一次美好的訪問，我們達成了貿易協議，菲律賓將對美國開放市場，而且是零關稅，菲律賓將支付19%關稅。」

川普形容，小馬可仕是一名「非常優秀又強硬的談判者」，貿易協議裡「非常大的數字」只會日益增長。

川普還透露，兩國將在明年慶祝建交80周年，並且也會在軍事上合作，但沒有透露細節。

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）前往白宮拜訪美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

小馬可仕是川普第2任期第一位會晤的東南亞領導人，他在會面開始時表示，美國是菲律賓「強大、親密、最可靠的盟友」，「1%看起來可能是非常小的讓步，但若以實際層面來看，這是一項重大成就。」

去年美菲雙邊貿易總額達235億美元，但美國對菲律賓出現將近50億元的逆差，比前一年多了21.8%，在今年前5個月，美國就占菲律賓半導體與電子產品出口總額的16%。

小馬可仕表示，為了抵銷貿易不平衡，菲律賓將從美國加大進口商品，美國也有要求開放特定市場，包括汽車產業，「因為我們對美國汽車課徵關稅，我們將開放市場，並且不再對此課徵關稅。」與此同時，菲律賓也尋求增加大豆、小麥產品及藥物的進口。

戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家波林（Gregory Poling）表示，現在評論菲律賓的貿易協議為時過早，因為尚未公布任何細節，印尼與越南的情況也是如此，「歸根究柢，只要能讓菲律賓製造的商品在鄰國產品之間保有競爭力，菲律賓就不必擔心最終的數字。」

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