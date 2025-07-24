　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日在華府AI高峰會上宣布，美國將對各國實施新一波關稅政策，稅率將從15%至50%不等，而各國關稅稅率的最終決定性因素，是市場的開放程度，只要滿足這一條件，美國才會同意降低關稅，「我們將徵收15%到50%的關稅，因為我們和某些國家的關係不太好。」

彭博社報導，川普此番言論延續他本月稍早向全球150多個未與美方談判的國家發出預告信函，警告將實施10%起跳的「對等關稅」，若無法在8月1日前達成協議，將快速拉高至更高稅率。他強調這些關稅是為了換取市場准入，是讓美國再次偉大的工具之一。

在出席高峰會同日的清晨，川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）連發4則貼文，內容反覆強調的重點似乎是在給各國「洩題」，讓大家知道美國要的是什麼。他首先強調與日本剛達成的協議，表示這是日本史上首次全面對美國開放市場，涵蓋汽車、休旅車、卡車、農產品與稻米，並強調這是關稅施壓的成果；川普補充，日本不僅同意採購數十億美元的美國軍事與工業設備，更承諾對美投資達5500億美元，當中90%利潤將由美方獲取。

川普接著提到印尼也首次對美國全面開放市場，直言「我們的企業會賺大錢」，並點出這將帶來與日本相同的效果。他進一步表明，「唯有在市場全面開放的情況下」，他才會同意降低關稅，否則就會「大幅提高關稅」。

同日稍早的《彭博》也引述白宮消息指出，川普政府正對貿易政策進行全面重塑，包括推動與歐盟達成仿效日美15%稅率結構的協議。熟悉內情人士指出，此舉除可避免貿易戰擴大，更將成為施壓其他國家的樣板模式。

專家指出，川普藉由高關稅作為談判籌碼，目的是重新塑造美國在全球供應鏈與貿易體系中的主導地位。若政策持續推進，對包括台灣在內的出口導向型經濟體，將可能產生深遠影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

金融時報：美歐接近達成關稅協議　稅率15%

《六人行》馬修派瑞吸毒致死　供藥2醫師均認罪

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭　中國國家級駭客被點名

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵　不只加買100架波音

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

國際火線／伸冤記：「好萊塢十君子」的墜跌與平反

日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

金融時報：美歐接近達成關稅協議　稅率15%

《六人行》馬修派瑞吸毒致死　供藥2醫師均認罪

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭　中國國家級駭客被點名

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵　不只加買100架波音

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

國際火線／伸冤記：「好萊塢十君子」的墜跌與平反

日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

夏天髮量變多＆頭髮蓬鬆技巧公開　5類食物吃起來、加碼熱門頭皮精華

新卡神沒靠爸媽30歲買房　超狂省錢術滾出500萬

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

公視預算打水漂！找大咖錄節目卻無法播　原因曝光

吳火獅私生女成功正名「討百億家產」　今談判6兄姊

「雙颱共舞」夾殺台灣！　大罷免投票日影響機率曝

雙颱「藤原效應」雨炸2區　第3個熱帶系統更強

【泰格與雪兒】海倫仙度絲

國際熱門新聞

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

日本關稅15%！南韓談判壓力大「改打1張牌」

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金融時報：美歐接近達成關稅協議　稅率15%

《六人行》馬修派瑞吸毒致死　供藥2醫師均認罪

她遭「美非法移民」囚禁慘淪性奴！

跟女兒玩水10秒喊卡　網紅鏡頭一關變臉

15%關稅日本沒贏太多　但創下戰略先例

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

更多熱門

相關新聞

金融時報：美歐接近達成關稅協議　稅率15%

金融時報：美歐接近達成關稅協議　稅率15%

外媒引述3名知情人士報導指出，歐盟正接近與美國達成貿易協議，內容可能對歐洲進口商品課徵15％對等關稅，架構類似美國總統川普（Donald Trump）本周與日本敲定的協議，旨在避免川普從8月1日起調高對歐洲關稅至30％的威脅成真。

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

菲律賓談成19%關稅　美國商品零關稅

菲律賓談成19%關稅　美國商品零關稅

日本砸5500億砍關稅　專家：目前最佳方案

日本砸5500億砍關稅　專家：目前最佳方案

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

關鍵字：

川普北美要聞關稅協議

讀者迴響

熱門新聞

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

新北男墜樓死亡！臉部與雙腿變形

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

內蒙古6大學生參觀礦場　竟全部意外溺亡

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

一日雙颱！竹節草轉圈倒勾貼台灣北上

北市罷團驚傳暴力攻擊　男揮拳文山退葆

「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面