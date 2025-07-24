洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日在華府AI高峰會上宣布，美國將對各國實施新一波關稅政策，稅率將從15%至50%不等，而各國關稅稅率的最終決定性因素，是市場的開放程度，只要滿足這一條件，美國才會同意降低關稅，「我們將徵收15%到50%的關稅，因為我們和某些國家的關係不太好。」

彭博社報導，川普此番言論延續他本月稍早向全球150多個未與美方談判的國家發出預告信函，警告將實施10%起跳的「對等關稅」，若無法在8月1日前達成協議，將快速拉高至更高稅率。他強調這些關稅是為了換取市場准入，是讓美國再次偉大的工具之一。

在出席高峰會同日的清晨，川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）連發4則貼文，內容反覆強調的重點似乎是在給各國「洩題」，讓大家知道美國要的是什麼。他首先強調與日本剛達成的協議，表示這是日本史上首次全面對美國開放市場，涵蓋汽車、休旅車、卡車、農產品與稻米，並強調這是關稅施壓的成果；川普補充，日本不僅同意採購數十億美元的美國軍事與工業設備，更承諾對美投資達5500億美元，當中90%利潤將由美方獲取。

川普接著提到印尼也首次對美國全面開放市場，直言「我們的企業會賺大錢」，並點出這將帶來與日本相同的效果。他進一步表明，「唯有在市場全面開放的情況下」，他才會同意降低關稅，否則就會「大幅提高關稅」。

同日稍早的《彭博》也引述白宮消息指出，川普政府正對貿易政策進行全面重塑，包括推動與歐盟達成仿效日美15%稅率結構的協議。熟悉內情人士指出，此舉除可避免貿易戰擴大，更將成為施壓其他國家的樣板模式。

專家指出，川普藉由高關稅作為談判籌碼，目的是重新塑造美國在全球供應鏈與貿易體系中的主導地位。若政策持續推進，對包括台灣在內的出口導向型經濟體，將可能產生深遠影響。