開箱貿易協議　日擬採購美國軍備能源「外加100架波音飛機」

▲美國與日本達成貿易協議。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美日達成15%對等關稅的貿易協議，根據白宮「事實清單」，日本承諾對美投資的5500億美元，將著重於美國戰略產業，並且加大購買美國米等農產品，以及100架波音客機。

白宮23日發布「事實清單」揭露協議細節，在川普指引之下，日本承諾的5500美元投資將重點投入美國能源基礎設施、半導體製造研發、關鍵礦物開採精煉、藥品生產、國防造船業等戰略領域。

在市場准入方面，日本同意立即將美國米進口量提升75%，採購價值80億美元的美國農產品，包括玉米、大豆、肥料、生物乙醇及永續航空燃料。防務合作上，日本將大幅增加美製國防設備採購，年度金額達數十億美元，強化印太地區安全。

此外，日方承諾購買美製商用飛機，包括100架波音客機，撤除長期阻礙美國車廠的貿易壁壘，首度認可美國汽車安全標準，取消對美製汽車與卡車的長期限制，為美國汽車製造商開啟日本市場大門。能源領域方面，雙方正針對阿拉斯加液化天然氣（LNG）新承購協議進行討論，預計大幅擴增美國對日能源出口規模。

白宮強調，美國將保留90%的投資收益，「確保美國勞工、納稅人和社區獲得絕大部分利益。」此協議將帶動「百年一遇的工業復興」，為美國創造數十萬個就業機會。

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