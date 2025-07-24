美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

▲川普在美日關稅談判中，將桌上大圖卡日方提議的內容，當場劃掉提高金額。（圖／翻攝Ｘ，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布與日本達成重大貿易協議，但在談判過程中，一張擺放於川普辦公桌上的圖卡引發外界高度關注。圖卡上原先標註的「4000億美元」投資金額疑似遭塗改為「5000億」，半導體製品項目則被畫上大大的一個X，而川普稍後在社群貼文中，更將投資金額提高至「5500億美元（約新台幣16兆元）」，關稅則統一為15％。

川普透過社群平台宣布這項協議時，強調日本將對美投資5500億美元，美方則將對日本商品徵收15％的關稅。與此同時，白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在X平台貼出一張會談現場照片，其中顯示川普桌前的圖卡清楚寫著「10％關稅」、「15％汽車、醫藥與半導體稅率」，以及原本標示為「4000億」的大字。

不過圖卡上的「4000億」被手寫塗改為「5000億」，半導體項目底下則被打了X。外界推測，這可能顯示川普親自修改談判條件，並在社群發文中將日方原提議的金額再提高至5500億。

財經頻道CNBC指出，川普在談判中展現所謂的「交易藝術」，似乎直到最後一刻都還在修改條件。白宮事後表示，日方原先提議投資4000億美元，川普則為美方再爭取額外1500億。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受《彭博》（Bloomberg）訪問時表示，他做了那張大型圖卡放在桌上，並將其置於談判桌中央，主導談判的川普面對圖卡坐鎮，作為整場協議的焦點。

財政部長貝森特（Scott Bessent）也在接受彭博採訪時指出，美方對日本車輛課徵較高關稅，但因日方提出創新性股權結構、信貸擔保及新資金的投資提案，最終才達成15％的稅率條件。

外界關注，這是否代表未來其他國家貿易談判的標準門檻，對此，貝森特強調，美日協議為獨立談判結果，日本提出前所未見的融資創意才取得15％關稅的結果，並非普遍適用基準。

不過美日雙方對5500億美元投資金額的解釋有所分歧。紐約投資銀行派柏桑德勒（Piper Sandler）政策研究主管拉普利爾（Andy Laperriere）指出，日方官員對協議內容仍有保留，實際投資可能取決於後續是否符合日本的利益，預料將以審慎方式逐步執行。