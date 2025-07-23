川普想把移民「送去帛琉」　當局證實：審議中

▲帛琉位於西太平洋，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府向太平洋盟友帛琉（Palau）提出爭議性要求，希望該國接收目前居住在美國境內的「尋求庇護者」，作為美國大規模遣返移民政策的一環。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）辦公室證實，上周接獲華府正式請求，詢問是否願意安置「在美國尋求庇護的第三國公民」。發言人表示，該國傳統領袖組成的酋長委員會（Council of Chiefs）仍在審議提案，「上周舉行了一次會議，但目前尚未做出任何決定。」

《衛報》取得協議草案顯示，雙方將共同考量第三國國民的庇護申請需求，但美國「不會依此協議轉移無人陪伴的未成年人。」草案並未詳述可能送往帛琉的人數，也未說明該國將獲得何種回報。

帛琉是位於西太平洋、菲律賓東方約800公里的島嶼國家，人口僅約1萬8000人，長期都是美國在太平洋地區最親密的盟友之一。在《自由聯合協定》（COFA）框架下，帛琉每年獲得美國數百萬美元預算支援，2023年該資金占帛琉政府收入約30%。

美國國務院發言人強調，執行川普移民政策是「優先要務」，「在某些情況下，我們將與其他國家合作，協助將在美尋求庇護的第三國國民遣離。」據報，美國已考慮將尋求庇護者遣送至薩爾瓦多、利比亞、盧安達等國。

太平洋分析師波勒（Camilla Pohle）警告，此類協議對帛琉毫無實質益處，該國可能在COFA帶來的壓力下被迫接受，「如果帛琉同意，基本上是在脅迫之下，擔心拒絕會面臨負面後果。」