150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

▲受害女子示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本靜岡縣警方近日逮捕了一對居住於滋賀縣大津市的41歲雙胞胎兄弟，涉嫌非法拍攝成人影片（AV）並公開販售。這起案件為靜岡縣首次適用2022年施行的《AV出演被害防止及救濟法》，旨在保障受害者權益。警方初步調查顯示，兄弟倆自2020年起已透過網路販售大量影片，累積銷售額約達3億日圓（約6000萬元新台幣）。

據《富士新聞網》報導，兄弟倆透過社群平台如Instagram及TikTok，以「高收入」或「1日模特」等字眼吸引女性，並以LINE進行聯繫。弟弟疑為主謀，負責勸誘、拍攝、編輯及上傳影片，哥哥則從事輔助工作，包括拍攝和擔任男優角色。警方表示，影片的價格介於2000日圓至2萬5000日圓（約400元至5000元新台幣）不等，銷售量高達10萬部。

受害者年齡層分布在19至36歲之間，涵蓋學生及上班族，其中許多人居住地從北海道到沖繩不等。受害者的出演費用僅約10萬至20萬日圓（約1.9萬元至3.9萬元新台幣），遠低於影片銷售所得。

一名20多歲女性向媒體敘述了自己遭勸誘及拍攝的過程。她表示，原本因看到高報酬廣告而心生好奇，便註冊LINE與對方聯繫。對方要求提供姓名、身高及照片，並表示拍攝當日可討論細節。然而，實際拍攝時，女性被載至偏僻地點，並在未充分溝通的情況下被迫接受「露臉拍攝」及「不使用避孕措施」的安排。

事前對方曾承諾影片僅在海外網站販售，不會被日本人看到，但她事後得知這些影片可能會洩露身分，並感到恐懼。拍攝結束後，她獲得10萬日圓出演費及1萬日圓交通費，卻對自己的輕率行為感到悔恨。

日本的《AV出演被害防止及救濟法》於2022年6月施行，旨在防止成人影片出演中可能產生的侵害，並提供受害者救濟。法律要求製作方在簽訂出演合約時，必須提供詳細契約書並充分解釋內容，否則可能面臨6個月以下的監禁或100萬日圓以下罰款。此外，出演者可在公佈後1年內無條件解除合約，並免除相關賠償責任。

值得注意的是，法律規定拍攝需在簽約後1個月後進行，且影片公佈需間隔4個月，給予出演者足夠的「冷靜期」。然而，這些條款目前未設罰則，專家呼籲應加強相關規範。