快訊／台鐵新自強瑞芳平交道碰撞行人　　1人「頭身分離」死亡

▲瑞芳平交道23日發生死傷事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導

新北市瑞芳區瑞芳街的平交道，23日晚間9時15分發生死傷事故。有路人在四腳亭和瑞芳間闖軌，遭EMU3000型新自強號撞上，該區間單線雙向行車，列車延誤。該行當場頭身分離死亡，警消獲報後已到場進行調查，詳細事故原因仍待釐清。

台鐵通報指出，23日晚間21時14分於四腳亭=瑞芳間東線(K8+586處)，因路人侵入路線，致遭252次(3000型)撞及，目前以西線單線雙向行車，已通知路警及119處理。