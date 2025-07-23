26年老曳引車撞國光客運「6/25剛驗車」　公路局啟動查核

▲新北萬里發生國光客運遭曳引車衝撞車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(23日)一輛滿載40名旅客的國光客運遭曳引車衝撞，釀1死15傷，公路局表示，經檢視國光客運GPS訊號，該客運駕駛工時未有超時情況，另曳引車駕駛取得職業聯結車駕照4年，駕籍正常，曳引車車齡25年，今年6月25日檢驗過，監理單位今前往客運和貨運公司查核，初判肇因為曳引車行經彎道處跨越對向車道。

今天上午7時52分於新北市萬里區發生營業貨運曳引車與國光客運發生對撞事故，造成15人死傷，其中1人死亡、14人輕重傷，截至中午12時，尚有5人傷者未出院，包括基隆長庚4人、內湖三總醫院1人。

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公路局表示，該起事故KLB-5525號營業貨運曳引車於88年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日為114年6月25日，下次檢驗日為114年12月24日；駕駛人駕籍正常，110年9月取得職業聯結車駕照。

另國光客運KKA-8176號營業大客車，今日行駛1815C路線台北-金山青年活動中心，未料卻發生重大車禍，公路局表示，該車於105年10月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗日114年4月15日，下次檢驗日114年10月17日；駕駛人駕籍正常，111年9月取得職業大客車駕照；另經檢視GPS訊號，經檢視該駕駛工時未有違反汽車運輸業管理規則情事。

公路局指出，該兩事故車輛主管機關為台中區監理所彰化監理站與台北區監理所，今(23)日至國光客運、貨運曳引車公司進行查核，事故原因警方初步判定為曳引車行經彎道處跨越對向車道，惟確切原因警方仍在釐清中。

公路局強調，事故後公路局立即成立緊急應變小組，公路局副局長周廷彰率台北市區監理所、基隆監理站與國光客運總經理任季男於11時10分至基隆長庚醫院探望傷者並發放慰問金。

公路局表示，公路局均持續要求各區監理所督促運輸業者對所屬職業駕駛人與營業車輛安全管理，行車過程應持續注意前方路況，並依速限行駛，預判可能的危險情形，並依照道路標誌或標線所規定之速限行駛，以維護行車安全。