39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

記者郭世賢、潘鳳威／新北報導

新北市萬里區景美路磚廠公車站前，今(23)日上午發生一起死亡車禍。一輛砂石車沿基隆往金山方向行駛，過彎時疑似打滑失控，撞上對向的國光客運。坐在客運第一排的39歲游姓男乘客當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治。整起事故共釀1死、2重傷、12輕傷。據了解，游男家住野柳，今早搭車準備前往汐止上班，卻不幸遇難，突如其來的噩耗讓家屬悲痛萬分。

▲39歲游姓男子，今早搭乘客運前往上班卻不幸遭遇死劫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方於今日上午7時55分接獲民眾報案，指稱景美路磚廠公車站牌前發生客運、砂石車交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步了解，係31歲葉姓司機，駕駛載滿鋼條的砂石車要前往萬里金鍛工業工廠，行經事故路段時，疑因下坡，後車斗先失控翻覆，隨後車頭撞擊對向車道直行的國光客運。

巨大撞擊力道導致葉姓砂石車司機受困車內；乘坐國光客運第一排的39歲游男，更當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。整起事故共釀成1死、2重傷、12輕傷。

游男的父親接獲消息後立即趕往現場，面對突如其來的噩耗，情緒崩潰、泣不成聲。國光客運隨後也派員前來向家屬致意，並表示願意提供10萬元慰問金，但遭家屬婉拒。

野柳里長黃長生表示，39歲的游男未婚，家中還有兩位妹妹。父母離異後，他一直與父親同住在野柳老家。今早他搭乘客運準備前往汐止科技園區上班，沒想到卻在通勤途中發生不幸，令人惋惜。