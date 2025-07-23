極端氣候來襲　陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

▲大陸多地7月出現40度以上高溫天氣，民眾使出渾身解數避暑。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國氣象局今（23）日公佈數據顯示，7月以來，大陸境內共有152個國家級氣象站觀測高溫超過攝氏40度。面對極端氣候情況持續發生，中國氣象局也做出提醒，「未來高溫仍將持續，部分地區持續天數和極值可能突破歷史同期。」

《央視》報導，根據中國氣象局氣候中心綜合數據顯示，7月11日以來，40℃及以上的高溫主要出現在陝西東南部、湖北中西部、重慶東北部和西部、新疆東部以及內蒙古西部等地，覆蓋面積達40.7萬平方公里，152個國家級氣象站觀測到40℃及以上氣溫。

此外，大陸今（2025）年已出現102個國家氣象站日最高氣溫突破7月極值，其中，新疆吐魯番東坎（48.7℃）、陝西興平（43.1℃）、湖北巴東（42.9℃）等32站突破歷史極值。

根據測算，大陸華北南部、黃淮及南方地區7月下旬仍將有階段性高溫天氣過程。8月上中旬，河北、山東、安徽、川渝地區以及西北地區東部、內蒙古西部、新疆等地，還將出現階段性高溫過程，其中華東中部、華中中部、西南地區東部、新疆南部部分地區的最高氣溫可能突破歷史同期極值，但高溫過程持續天數突破同期極值的可能性較低。