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雅魯藏布江下游水利工程動工　陸新央企1.2兆人民幣建全球最大水壩

▲位於雅魯藏布江下游的水利工程正式動工。（圖／翻攝微博）

▲位於雅魯藏布江下游的水利工程正式動工。（圖／翻攝微博）

文／香港01

中國成立新的中央企業中國雅江集團有限公司，將負責雅魯藏布江下游水電工程。中國國務院國有資產監督管理委員會7月19日發佈關於組建中國雅江集團有限公司的公告。

公告稱，經國務院批准，組建中國雅江集團有限公司，由國資委代表國務院履行出資人職責，列入國資委履行出資人職責的企業名單。根據最新央企名錄，中國央企增加到99家，新組建的中國雅江集團有限公司序號為22，位列中國長江三峽集團有限公司和國家能源投資集團有限責任公司之間。

▲雅魯藏布江河谷。（圖／CFP）

▲雅魯藏布江河谷。（圖／CFP，下同）

另據《新華社》報導，中國雅江集團有限公司成立大會在北京舉行，國務院副總理張國清出席並為公司成立揭牌。

張國清提到，中國雅江集團要堅決落實黨中央、國務院決策部署，精心做好工程組織管理和建設實施，堅持質量為先、安全為本，注重科技攻關和生態保護，以對歷史、對人民高度負責的精神推進工程建設。要扎實抓好企業運營管理，建立扁平化、高效率管理架構，建設數字化、智能化指揮調度系統，構建符合工程建設需要的考核激勵機制和隊伍管理體系，大力傳承弘揚「老西藏精神」，營造幹事創業濃厚氛圍。

雅魯藏布江下游水電工程位於林芝市。工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設五座梯級電站，總投資約1.2兆元（人民幣，下同）。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

中國在2020年提出雅魯藏布江下游水電工程，經過逾四年籌備，這個全球規模最大的水壩在去（2024）年12月獲中國政府核准。據《彭博社》報導，這項水壩工程預計至少耗時10年，遠超三峽大壩2542億元的建設成本，將是史上成本最高昂的基礎設施項目。

▲雅魯藏布江河谷。（圖／CFP）

雅魯藏布江是西藏最長河流，有世界上最大的峽谷，其中位處下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，短短50公里的直線距離內形成2000公尺的落差。這樣的地貌提供巨大的水電潛力，但也帶來工程挑戰。

中國電力建設集團2020年估算，雅魯藏布江水壩每年可產出近3000億千瓦時（kWh）的電力，總裝機容量達7000萬千瓦，兩者都是三峽水壩的三倍多。

印度和孟加拉擔憂，水壩建設將影響下游河流的流量和河道，加劇地區水資源緊張局勢。《彭博社》認為，這還可能成為北京在政治緊張時期用來施壓的籌碼。中國則稱，這個水電項目不會影響下游供水和生態環境。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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