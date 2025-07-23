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全日本熱爆！　北海道恐迎「史上首次40度高溫」

▲▼日本東京連日高溫熱翻天。（圖／路透）

▲北海道恐將迎來觀測史上首次的40度高溫。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

受到太平洋高壓強勢籠罩，日本各地23日持續出現酷熱。特別是在北海道東部，因受到焚風影響，氣溫飆升，恐創下觀測史上首次突破40度的紀錄。

根據《日本新聞網》報導，北海道至九州地區23日都籠罩在太平洋高壓之下。氣象廳指出，這波高壓呈現如同鯨魚尾巴的形狀，這樣的型態在盛夏期間容易造成氣溫快速升高，使得全日本各地天氣晴朗、陽光猛烈，熱浪來襲的情況持續擴大。

儘管如此，受到高溫與濕潤空氣交互作用影響，23日午後的天氣轉趨不穩，尤其是關東甲信的內陸地區可能會出現雷陣雨，越靠近山區越易生成雷雲。

▲▼ 日本酷暑。（圖／日本氣象廳）

▲全日本各地陷入高溫。（圖／日本氣象廳）

北海道東部的焚風效應使得熱氣由山區灌入，氣溫更是明顯飆高。北海道的鄂霍次克海側與十勝地方，預測最高溫將逼近攝氏40度；若突破40度，將是北海道氣象觀測史上的首次。而同樣被高溫籠罩的大分縣日田市，氣溫也將接近39度，熱浪壓境。

全日本各地23日的最高氣溫，分別為札幌36度、釧路28度、青森34度、仙台與新潟36度、東京與名古屋35到36度不等、大阪與廣島皆為35度、福岡為34度、鹿兒島33度、沖繩32度。

另一方面，今年第7號颱風「范斯高」將使太平洋高壓勢力進一步增強，未來幾天恐將持續酷熱天氣。范斯高預估接下來會朝西北方向移動，最快24日接近沖繩，帶來強風、豪雨與大浪威脅。

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