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日本首相闢謠「下台說」！　石破茂：我從來沒說過要請辭

▲▼日本首相兼自民黨總裁石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

《每日新聞》23日報導稱，日本首相石破茂將在8月宣布請辭，但是石破茂稍早重申，他並未打算請辭，強調當前國政課題繁重，不容有任何政治空窗，因此決心留任。

根據《日本放送協會》報導，石破茂23日與麻生太郎、菅義偉以及岸田文雄等3位前首相，齊聚自民黨總部召開重要會談。這次會面被視為針對近期參議院選舉結果，以及未來政權運作所進行的高層溝通。

儘管自民黨與公明黨所組成的執政聯盟此次在參議院選舉中大敗，未獲得過半席次，使得執政聯盟陷入在兩院都未能取得過半席次的窘況，成為少數執政。自民黨黨內對於黨魁石破茂的反對聲浪越來越大，黨內中堅與年輕議員、甚至地方組織紛紛發聲，要求首相引咎辭職或全面改組執行部門，讓黨內氛圍日益緊張。

對此，石破茂在選後強調，由於日美關稅協議仍在談判，且還有許多政務要處理，強調自己不會下台。

《每日新聞》23日卻報導，石破茂已向幕僚表態，有意在8月請辭下台，而23日與3位前首相會談，正是要談論去留問題。報導一出，隨即引發熱議。

根據《富士新聞網》報導，石破茂23日下午2時與3位黨內大老會談結束後，針對去留問題親自出面澄清，強調從未對外提及辭職，並否認相關報導內容。他在接受記者訪問時明確表示，「關於我的去留問題，從未進行任何討論。雖然部分媒體出現這樣的報導，但我從未說過那樣的話。報導中所提的那些內容，完全不是事實。」藉此正面駁斥外界傳聞，展現繼續掌政的堅定立場。

 
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