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一周可能2颱風　「范斯高」若生成將彎過台灣！最新路徑出爐

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝cyclonicwx）

▲熱帶低壓或颱風「范斯高」可能路徑以通過琉球、往浙江前進機率高 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

又有雙颱？中央氣象署預報，台灣仍在低壓帶環境內，水氣有減少趨勢，但位於菲律賓東方海面的低氣壓有增強趨勢，未來不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風「范斯高」，其移動路徑以彎過台灣北部海域機率較高。專家也分析，未來一周西北太平洋相當熱鬧，會有1至2個熱帶低壓或颱風形成。

氣象署表示，菲律賓東方海面有另一低氣壓逐漸發展，有明顯強對流發展，不過旋轉中心仍不明顯，強度方面有增強趨勢，移動方向以通過「琉球群島」再往「浙江」前進的機率較高，最快23日（周三）形成熱帶低壓，24、25日（周四、五）最接近台灣；另外，關島附近海面也有一個獨立的熱帶系統發展中，預估路徑往日本接近機率較高，對台灣無影響。

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▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝cyclonicwx）

▲97W旋轉中心仍不明顯。（圖／翻攝cyclonicwx）

氣象署預估，今天（22日）台灣仍在低壓帶中，水氣有減少趨勢，各地仍有機會出現陣雨或雷雨，到了24日開始，低氣壓接近，北部及東北部降雨增多，中南部也有局部短暫雨，花東午後雷陣雨。26日（周六）低氣壓進入大陸，台灣仍屬低壓帶，環境到下周前轉為西南風，西半部有局部短暫雨，東半部轉為午後雷陣雨。

下一個颱風會來嗎？民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，熱帶擾動97W、98W逐漸形成，同樣是季風低壓型態，大低壓帶內彼此牽制、角力，變數很大。目前各國模式預報結果依然嚴重分歧，預報持續變動中，現在論斷影響台灣程度還言之過早，仍需再多觀察幾天。

台灣颱風論壇指出，可以確定的是，未來一周台灣位於大低壓帶中偏多雨，周三起西北太平洋會相當熱鬧，周四至周六熱帶系統將在台灣至日本琉球間活動，本周會有1至2個熱帶低壓或颱風形成。依照歐洲數值模式系集預報圖，每一條線表示模式小成員預報結果，越分散表示分歧越大、不確定性越高。

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