范斯高颱風估今生成　「明後最近」是否發警報關鍵曝

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

今年第7號颱風「范斯高」（ Francisco）將生成！中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓今天有機會變輕度颱風，周四、周五最靠近，預估朝東北方外海到琉球中間通過。至於是否可能發颱風警報，他提到，要看路徑有無南偏，或暴風圈有無擴大，還要再觀察。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天台灣附近吹偏東到東北風，桃園以北、東半部不定時會有些局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周四、周五熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北海岸、北部降雨增多，雨勢比較大，有短暫陣雨或雷雨，東北部、中南部有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部午後有雷陣雨。

張承傳分析，熱帶低壓今有機會變颱風，預估就是輕颱強度，朝台灣東北方外海到琉球中間通過，周四、周五最靠近。至於是否可能發颱風警報，他提到，要看之後路徑有無南偏，或暴風圈有無擴大，還要再觀察。

張承傳表示，周六、周日西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼最新熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）